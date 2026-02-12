옹진군, 응급진료체계 가동 의료공백 최소화

인천 옹진군이 설 연휴 기간 의료공백 최소화 및 응급환자 발생에 신속히 대응한다. 옹진군은 이달 14∼18일 5일간 ‘설 연휴 응급진료체계’를 운영한다고 12일 밝혔다.

군은 이 기간에 보건소 내 응급진료상황실을 설치·가동하고, 지역응급의료기관 중심의 24시간 비상진료체계를 유지한다. 특히 연육되지 않은 도서지역 특성을 고려해 보건지소·보건진료소와 유관기관 간 협력체계를 긴밀히 유지할 방침이다.

보건소는 응급환자 발생 상황을 총괄 관리하며, 관내 보건지소 8개소와 보건진료소 11개소의 경우 응급환자 진료·이송을 돕는다. 휴진이 발생할 땐 관할 보건지소 및 유관기관과 연계한 응급환자 이송체계 가동으로 업무 공백을 최소화할 계획이다.

인천시의료원 백령병원은 지역응급의료기관으로 24시간 비상진료체계를 이어간다. 이외 문 여는 병·의원과 약국 7개소도 주민 진료 편의를 지원한다. 군은 주민들이 운영 의료기관을 쉽게 확인할 수 있도록 120·129·119 콜센터 안내, 군 홈페이지 등에서 적극 홍보할 예정이다.