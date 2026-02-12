CU, 성수에 ‘디저트 특화 편의점’ 오픈

CU가 K-디저트의 글로벌 시대를 열기 위해 서울 성수동에 디저트 특화 편의점인 ‘CU 성수디저트파크점’을 12일 오픈했다.

CU 성수디저트파크점은 K-편의점을 대표하는 상품 중 하나인 디저트를 메인 콘텐츠로 내세운 특화 편의점으로 국내뿐만 아니라 외국인 방문객인 많은 성수에 입점함으로써 K-디저트의 경쟁력을 전 세계에 알리는 글로벌 거점으로서 역할을 할 예정이다.

서울 성수동에 디저트 특화 편의점인 ‘CU 성수디저트파크점’. CU제공

CU는 그동안 라면, 스낵, 뮤직 라이브러리, K-푸드 특화 편의점 등 다양한 특화 점포를 잇따라 선보이며 편의점을 단순한 쇼핑 공간을 넘어 최신 트렌드 플랫폼으로 진화시켜 왔다. 해당 점포들은 사회관계망서비스(SNS)와 다수의 관광 콘텐츠를 통해 해외 소비자들에게 ‘한국에 가면 꼭 가봐야 할 핫플’로 소개되며 K-편의점만의 독특한 개성을 알려 왔다.

CU 성수디저트파크점(약 36평)은 CU의 이러한 상품 특화 전략의 연장선으로 국내 최신 디저트 트렌드를 한 자리에서 모두 경험할 수 있도록 상품, 공간, 체험 요소들을 결합한 새로운 K-편의점 모델이다.

CU는 유행에 민감한 국내 MZ세대는 물론, 방한 외국인 관광객들을 겨냥한 이번 특화 편의점을 통해 디저트 카테고리를 편의점의 향후 성장을 이끌 차세대 모멘텀으로 적극 육성한다는 전략이다.

CU 성수디저트파크점은 ‘디저트 블라썸’을 콘셉트로 디저트를 단순한 상품이 아닌 편의점 전반을 아우르는 핵심 디자인 요소로 확장했다. CU의 BI 컬러인 퍼플과 라임색을 파스텔톤으로 재해석한 색감과 디저트 고유의 유선형 실루엣을 점포 곳곳에 적용해 세련되고 감각적인 분위기를 연출했다.

해당 편의점은 일반 편의점 대비 디저트 상품의 구색을 30% 가량 더 강화한 것이 특징이다. 이를 위해 연세우유 크림빵을 비롯해 두바이 디저트, 베이크하우스 405, 생과일 샌드위치 등 CU의 인기 디저트 시리즈를 한 자리에 모은 큐레이션존을 별도로 구성했다.

또한, 현재 CU에서 판매 중인 최신 디저트 상품들로 가득 채운 쇼케이스를 중심으로 get커피, 델라페 아이스드링크, 요거트, 토핑존 등을 함께 배치해 디저트와 어울리는 페어링 상품까지 한 번에 만나볼 수 있다.

DIY 체험존은 오븐형 에어프라이기, 휘핑크림 디스펜서, 다양한 토핑을 갖추고 꿀조합 레시피와 조리 방법을 안내해 고객이 직접 자신의 기호에 맞게 디저트를 만들어 볼 수 있도록 꾸몄다.

이와 함께 지난해부터 큰 인기를 얻고 있는 리얼 스무디 기계와 생과일 키오스크 등 다양한 디저트 기기도 들여놔 고객의 눈길을 끈다.

CU는 성수디저트파크점 오픈을 기념해 ‘연세우유 크림빵 골라담기’ 이벤트를 통해 4개 구매 시 2000원 할인 혜택을 제공하고 고객이 직접 만든 크림빵을 인증하는 ‘나만의 크림빵 챌린지’ 등 참여형 이벤트를 함께 운영해 재미 요소를 높였다.

BGF리테일 임민재 영업개발부문장은 “최근 K-디저트에 대한 세계적 관심이 확산되고 있는 가운데, 성수디저트파크점은 CU가 보유한 디저트 상품 기획력과 트렌드 대응력을 집약한 편의점”이라며 “CU는 K-편의점의 트렌드를 가장 빠르게 리딩하는 브랜드로서 앞으로도 국내외 고객들을 겨냥한 차별화된 모델을 지속 선보일 것”이라고 말했다.

한편, 지난해 CU 디저트의 전년 대비 매출신장률은 62.3% 증가했다. CU가 업계에서 가장 먼저 출시한 두바이 시리즈의 판매량은 이달 초 1천만 개를 돌파했으며 전국적인 크림빵 신드롬을 일으킨 연세우유 크림빵은 누적 1억개 판매를 눈앞에 두고 있다.