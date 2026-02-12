“일본 제패하고 왔다”… 심은경, 6년 만에 韓 복귀작 ‘건물주 되는 법’ 낙점

tvN '대한민국에서 건물주 되는법' 3월 14일 첫 방송

극 중 '리얼 캐피탈'의 미스터리한 실무자 '요나' 역

tvN 드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법' 스틸컷 속 심은경. tvN

일본에서 활약해온 배우 심은경이 6년 만에 한국 드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'으로 돌아온다.

오는 3월 14일 첫방송되는 tvN '대한민국에서 건물주 되는 법'(연출 임필성, 이하 '건물주')은 빚에 허덕이는 생계형 건물주가 목숨보다 소중한 가족과 건물을 지키기 위해 가짜 납치극에 가담하며 벌어지는 서스펜스 드라마로 배우 하정우, 임수정, 김준한, 정수정, 심은경이 출연한다.

심은경은 극 중 '리얼 캐피탈'의 미스터리한 실무자 '요나' 역을 맡았으며, 냉혹하고 잔인한 성격으로 타인과 깊은 관계 맺기를 기피하는 인물이다.

스토리 전개의 중심이 되는 '리얼 캐피탈'은 기수종(하정우) 건물이 위치한 지역 재개발 사업을 추진중인 기업으로, 겉으로 보면 합법적이나 한번 시작한 일은 무슨 수를 써서라도 마무리하는 조직이다.

재개발 사업 문제를 해결하기 위해 한국에 온 요나(심은경)는 예상치 못한 변수 기수종과 마주하고, 그를 위협하며 대립구도가 형성된다.

앞서 공개된 스틸컷 속 심은경은 검은 정장 자켓에 서늘한 눈빛으로 어딘가를 응시하는 모습을 드러내 냉혹한 캐릭터 이미지가 엿보인다.

한편, 심은경의 국내 작품 활동은 2020년 방영된 tvn '머니게임'이 마지막이다.

일본에서의 다작 활동과 최근 일본의 권위 있는 영화 시상식 '키네마 준보'에서 영화 '여행과 나날'로 여우주연상을 수상한 그녀가 6년 만에 한국 드라마에서 어떤 임팩트를 남길지 관심이 집중된다.