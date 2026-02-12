코스피, 외인 3조 매수에 5500선 돌파…삼성전자 6%↑

박주연 기자 = 코스피가 5500시대를 열었다.

12일 한국거래소에 따르면 이날 코스피지수는 전 거래일보다 3.13% 오른 5522.27에 장을 마쳤다. 지난달 27일 종가 기준 5000선을 돌파한 지 불과 12거래일 만이다.

개장과 동시에 사상 최초로 5400선을 돌파한 코스피는 5400선을 뚫은 지 채 두 시간도 지나지 않아 5500선을 넘어섰다.

이경민 대신증권 연구원은 "글로벌 증시 혼조세로 지수 상방이 제한되는 모습이 나타났지만 불확실성을 소화한 뒤 실적 펀더멘털로 시장의 시선이 옮겨가면서 주도주 상승이 재개되는 중"이라고 분석했다.

이 연구원은 "설 연휴를 앞두고 수급이 위축될 수 있는 상황임에도 불구하고 외국인과 기관의 조단위 동시 순매수가 유입됐다"며 "코스피 실적 기여도가 높은 반도체, 전력기기, 금융 등 주도주가 랠리를 재개하고, 최근 순환매 과정에서 비교적 주목받지 못한 2차전지, 음식료 업종 등이 함께 긍정적인 주가 흐름을 보였다"고 덧붙였다.

외국인들이 유가증권시장에서 3조137억원의 주식을 순매수하며 지수를 견인했다. 기관 역시 1조3675억원을 순매수했다. 개인은 4조4479억원을 순매도, 차익 실현에 나섰다.

전기·전자(4.63%) 업종이 가장 큰 상승세를 보였다. 보험(3.63%), 증권(2.65%), 음식료·담배(2.22%), 금속(1.97%) 등도 상승 마감했다.

시가총액 1위인 삼성전자는 6.44% 상승한 17만8600원에 장을 마감했다.

SK스퀘어(7.14%), 삼성물산(5.53%), 신한지주(5.05%), LG에너지솔루션(4.59%), SK하이닉스(3.26%), 기아(2.78%), KB금융(2.43%)도 상승 마감했다.

코스닥 지수는 전 거래일(1114.87)보다 11.12포인트(1.00%) 상승한 1125.99에 거래를 마쳤다.

개인이 코스닥 시장에서 854억원을, 기관이 691억원을 각각 순매수, 지수를 끌어올렸다. 반면 외국인은 1052억원의 순매도를 나타냈다.

원익IPS(29.77%), 에코프로비엠(3.50%), 리노공업(3.26%), 삼천당제약(2.16%), 에코프로(1.97%), 알테오젠(1.30%), 에이비엘바이오(1.18%) 등이 상승했다.

서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일(1450.1원)보다 9.9원 내린 1440.2원에 주간 거래를 마감했다.

<뉴시스>