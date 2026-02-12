대구대, 교육부 ‘2025 교육국제화역량 인증대학’ 선정

대구대학교는 교육부가 주관한 ‘2025년 교육국제화역량 인증제’에서 인증대학으로 선정됐다고 12일 밝혔다.

대학은 지난해에 이어 우수한 외국인 유학생 유치 역량과 체계적인 관리 시스템을 다시 한번 인정받았다.

지역우수기업 초청 취업 페스타에서 외국인 유학생이 취업상담을 하고 있다. 대구대학교 제공

이번 평가에서 대학은 학위과정 인증대학(4년제)과 어학연수과정 인증대학 명단에 모두 이름을 올리며, 학위과정과 어학연수과정 전반에서 국제화 역량을 인정받았다.

이번 인증의 유효기간은 3월부터 2030년 2월까지 4년간이다. 인증 대학은 외국인 유학생 사증(비자) 발급 기준 완화, 정부초청장학금(GKS) 수학 대학 선정 시 추가 가점 부여 등 다양한 혜택을 받게 된다.

대구대는 국제처를 중심으로 외국인 유학생의 학사 및 체류∙비자 관리, 심리∙생활 상담, 지역 산업체와 연계한 취∙창업 지원 프로그램 등을 운영한다. 입학부터 졸업, 취업 연계까지 단계별 맞춤형 지원체계를 구축해 왔다.

또한 최근에는 한국국제협력단(KOICA)이 주관하는 ‘전문인재 양성 프로그램’ 연수기관 공모에서 정보기술(IT)∙인공지능(AI) 분야 운영 대학으로 선정되는 등 외국인 유학생을 대상으로 첨단 분야에 대한 국제적 교육 역량도 인정받았다.

박순진 총장은 “이번 교육국제화역량 인증은 우리 대학의 체계적인 유학생 지원 정책과 글로벌 교육 경쟁력이 객관적으로 검증된 결과”라며 “지역과 세계를 연결하는 국제화 선도 대학으로서의 역할을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.