“이름 빼고 다 바꿨다” 남양유업, 5년만에 되찾은 ‘흑자’의 미소

연결 기준 영업이익 52억원 기록…적자 탈출

남양유업이 12일 공시한 ‘매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동’ 보고서는 유통업계의 이목을 집중시키기에 충분했다. 2020년부터 끈질기게 발목을 잡았던 적자의 사슬을 끊어냈기 때문이다.

남양유업 제공

남양유업에 따르면 2025년 연결 기준영업이익은 52억원으로, 5년 만에 흑자 전환에 성공했다.

더욱 놀라운 수치는 당기순이익이다. 전년 대비 무려 2743%라는 기록적인 상승폭을 보이며 71억원을 달성했다.

비록 매출액은 9141억원으로 전년보다 4.1% 줄었지만, 이는 외형 성장보다는 내실을 기하는 ‘선택과 집중’ 전략의 결과로 풀이된다.

이번 흑자 전환의 핵심 동력은 ‘독한 체질 개선’에 있었다. 남양유업은 그간 팔면 팔수록 손해를 보던 비효율 제품군을 과감히 정리하고, 단백질 음료나 건강기능식품 등 고부가가치 제품 중심으로 포트폴리오를 빠르게 재구성했다.

이번 실적 반등은 대주주 변경 이후 진행된 대대적인 조직 쇄신과 경영 정상화 노력이 가시적인 성과로 나타났다는 점에서 의미가 크다.

과거의 부정적인 이미지를 씻어내고 ‘건강한 시작’이라는 새로운 슬로건 아래 고객 신뢰 회복에 주력한 것이 영업 현장에서도 긍정적인 신호로 작용했다.

남양유업 관계자는 “수익성 위주의 제품 포트폴리오 재구성과 원가·비용 효율화 노력이 실적 개선으로 이어졌다”며 “앞으로도 내실 경영을 통해 지속 가능한 성장 기반을 닦아 나갈 것”이라고 밝혔다.