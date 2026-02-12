[올림픽] IOC, 추모 헬멧 강행 의지 밝힌 우크라이나 선수 출전 금지

김동찬 기자 = 국제올림픽위원회(IOC)가 '추모 헬멧'을 쓰고 경기에 나서겠다는 뜻을 밝힌 우크라이나 스켈레톤 선수인 블라디슬라프 헤라스케비치에게 출전 금지 조처를 내렸다.



IOC는 12일 "헤라스케비치는 IOC 선수 표현의 자유 지침을 준수하지 않아 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 참가가 금지됐다"고 발표했다.

오륜마크 앞에서 기자회견에 나선 우크라이나 스켈레톤 선수 블라디슬라프 헤라스케비치. AFP연합뉴스

헤라스케비치는 러시아와 전쟁에서 희생된 우크라이나 운동선수 24명의 이미지가 새겨진 추모 헬멧을 쓰고 올림픽 연습 주행에 나섰다.



그러나 IOC는 헤라스케비치의 헬멧이 올림픽 헌장 제50조 2항 '어떠한 종류의 시위나 정치적, 종교적, 인종적 선전은 올림픽 경기장, 시설 또는 기타 지역에서 허용되지 않는다'는 규정을 위반했기 때문에 착용할 수 없다고 유권해석을 내렸다.



IOC는 '다만 추모 완장의 착용은 반대하지 않는다'는 절충안을 제시했다.



이에 대해 헤라스케비치는 "사망한 선수들의 희생이 있어 우리가 여기에서 하나의 팀으로 경쟁할 수 있었다"며 "나는 그들을 배신할 수 없다"고 추모 헬멧을 계속 쓰겠다는 뜻을 굽히지 않았다.



IOC는 "헤라스케비치와 여러 차례 메일을 주고받았고, 오늘 오전에도 커스티 코번트리 IOC 위원장이 헤라스케비치를 만나기도 했다"며 "헤라스케비치가 어떠한 타협안도 고려하지 않겠다고 밝혀 유감스럽게도 그의 이번 대회 참가 자격을 박탈하게 됐다"고 설명했다.



AP통신은 "헤라스케비치가 국제스포츠중재재판소에 이의를 제기하겠다고 밝혔다"고 보도했다.



2022년 베이징 동계 올림픽에도 출전했던 헤라스케비치는 당시에도 경기를 마친 뒤 '우크라이나 전쟁 반대'(No war in Ukraine)라는 표지를 들었고, 그때 IOC는 '단순히 평화를 촉구한 것'이라며 올림픽 헌장 위반이 아니라는 의견을 제시했다.



당시는 러시아가 우크라이나를 침공하기 전이었다.



스켈레톤 1, 2차 시기는 현지 날짜로 12일에 열리고, 3, 4차 시기는 13일에 진행된다.



헤라스케비치는 2018년 평창에서 12위, 2022년 베이징에서는 18위에 올랐다.

<연합>