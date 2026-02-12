日, 다케시마의 날’에 각료 안 보낼 듯…“예년처럼 차관급 검토”

일본 정부가 오는 22일 시마네현이 여는 ‘다케시마(일본이 주장하는 독도 명칭)의 날’ 행사에 각료 참석을 보류하는 방향으로 조율에 들어갔다고 교도통신이 12일 보도했다.

보도에 따르면 아카마 지로 영토문제담당상은 지난달 중순 시마네현으로부터 ‘다케시마의 날’에 참석해 달라고 요청받았으나, 참가하지 않을 것으로 보인다.

교도통신은 일본 정부가 예년처럼 차관급인 내각부 정무관을 파견할 방침이라고 전했다. 올해는 후루카와 나오키 정무관이 참석해 역사적으로도, 국제법상도 독도가 일본 고유의 영토라고 하는 기존 주장을 이어갈 전망이다.

일본은 2013년부터 ‘다케시마의 날’에 줄곧 정무관을 보냈는데, 다카이치 사나에 총리가 작년 9월 집권 자민당 총재 선거 당시 토론회에서 “본래 대신(장관)이 다케시마의 날에 당당히 나가면 좋지 않은가”라고 언급해 향후 대응이 주목돼 왔다.

교도통신은 “개선 기조가 지속되는 한일관계를 고려하고 행사 개최에 반발하는 한국을 배려한 듯하다”고 해설했다.

다카이치 총리는 지난 8일 중의원 선거(총선)에서 집권 자민당이 압승한 데 대해 이 대통령이 축하 인사를 전하자 “앞으로도 일한(한일) 관계를 미래지향적이고 안정적으로 발전시켜 나가길 바란다”고 밝힌 바 있다.

다만 교도통신은 “다카이치 총리를 지지하는 보수층에는 (입장이) 후퇴했다고 인식될 가능성이 있다”고 짚었다.

한국 정부는 지난해 ‘다케시마의 날’ 행사가 개최된 직후 대변인 성명을 통해 "행사를 즉각 폐지할 것을 다시 한 번 엄중히 촉구한다"고 밝혔다.