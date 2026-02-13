god, 먹방 전설 인증…김태우 "6개월간 2억어치 먹어"

남정현 기자 = 가수 김태우가 god 활동 시절 먹성 때문에 소속사 대표에게 혼이 났던 일화를 공개한다.

13일 오후 9시10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획3' 18회에서는 전현무, 곽튜브와 god 손호영, 데니안, 김태우가 경기 과천시의 '부대찌개+왕족발' 맛집을 찾는다.

전현무는 "오늘의 먹친구는 국민 아이돌"이라며 힌트를 던지고, 곧 god 멤버들이 등장해 반가움을 안긴다.

주문 과정에서 김태우가 "햄쏘(햄+소시지) 추가하자"고 말하자, 손호영은 "너 먹지 마"라고 제지해 웃음을 자아낸다.

전현무도 "아직도 그 잔소리를 듣냐?"고 거든다.

김태우는 "내가 god 멤버랑 예능 잡지 말라고 했지"라고 농담하고, "아까 내가 늦게 오니까 '야, 안 뛰어?'라고 하더라. 나도 모르게 뛰었다"고 털어놓는다.

또 "데니형은 결혼해도 되지만 호영이형은 결혼하면 안 된다"고 말해 분위기를 달군다.

전현무가 "호영씨가 우리 다섯 중 제일 잘 먹는다. 쉬질 않는다"고 하자, 김태우는 "god 5집 때 소속사 대표님이 '너희는 6개월 동안 2억원어치를 먹는 거냐'고 화를 냈다"고 회상한다.

<뉴시스>