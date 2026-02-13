최가온, 대한민국 첫 금메달…두 번의 실패 딛고 전설 클로이 김도 넘었다

‘스노보드 신성’ 최가온(세화여고)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 한국 스포츠 역사의 새 장을 열었다. 두 번의 크나큰 실패에도 좌절하지 않고 끝날 때까지 끝난 것이 아니라는 격언이 그를 위해 존재하듯 마지막 도전에서 기어이 최고 기량을 선보인 결과다. 그것도 자신의 우상이자 전설을 넘어서며 이룩한 쾌거다.

최가온이 13일 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 하프파이프 여자부 경기에서 3차 런을 마치고 점수를 확인한 뒤 환호하고 있다. EPA연합뉴스

최가온은 13일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 대회 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 획득해 88.00점의 클로이 김(미국)을 제치고 우승했다. 이로써 최가온은 이번 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 한국 선수단 첫 금메달과 함께 한국 스키의 동계올림픽 1호 금메달 주인공이 됐다.

2008년 11월생인 최가온은 클로이 김이 2018년 평창 동계올림픽 때 세운 이 종목 최연소 금메달 기록(17세 10개월)까지 경신(17세 3개월)했다. 스노보드 최초 올림픽 3연패를 노렸던 클로이 김은 최가온이라는 새로운 별에게 자신의 왕좌를 내줘야 했다. 최가온은 자신의 우상이었던 클리이 김을 넘어서며 이제 자신의 시대가 열렸음을 선언했다.

최가온이 13일 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 하프파이프 여자부 경기에서 1차 런에서 착지에 실패하고 있다. 로이터연합뉴스

이번 대회 전 이 종목 금메달을 두고 클로이 김과 최가온의 2파전이 될 것이라는 건 누구나 알고 있는 것이었다. 다만 결선 시작 분위기는 클로이 김에게 기우는 분위기였다. 1차 런에서 7번째 주자로 나선 최가온은 두 번째 도약에서 보드가 파이프의 모서리 부분인 닙에 부딪히며 크게 넘어지고 말았다. 한참을 일어나지 못한 채 파이프 안에 쓰러져 있었기에 큰 부상이 아닐까 우려되는 상황이었다. 최가온은 다행히 스스로 일어나 보드를 타고 내려왔지만 다음 시기를 제대로 할 수 있을지도 미지수였다.

반면 클로이 김은 1차 런부터 88.00이라는 최고점을 올리며 선두로 치고 나갔다. 이대로 클로이 김이 사상 최초로 스노보드 올림픽 3연패에 다가서는 듯했다.

최가온이 13일 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 하프파이프 여자부 경기에서 3차 런에 점프하고 있다. 로이터연합뉴스

최가온은 2차 런도 착지에 실패해 메달 없이 첫 올림픽 무대를 마칠 지도 모를 상황이었지만 마지막 3차 런에서 대반전을 이뤄냈다. 완전한 몸 상태가 아닌 듯했음에도 균일하게 점프 높이를 보여주며 5번의 안정적인 도약과 착지를 선보인 뒤 두 팔을 번쩍 들어 올리며 환호했다.

그리고 마지막 클로이 김이 3차 런에서 넘어지면서 자신의 금메달이 확정되는 순간 최가온은 기쁨의 눈물을 흘렸다. 첫 번째 런에서 다친 여파로 다리를 절면서 걸어야 했지만 그래도 최가온이 보여준 투혼의 결과는 눈부셨다.