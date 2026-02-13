김여정 “정동영 무인기 유감표명 다행…재발시 혹독한 대응”

김여정 “상식적인 행동으로 평가”

정 장관 유감 표명 3일 만에 담화

김여정 북한 노동당 부부장은 정동영 통일부 장관이 대북 무인기 침투 사건과 관련해 유감을 표명한 것을 두고 “다행이라고 생각한다”고 13일 밝혔다.

발언하는 김여정 당 부부장이 모습. 사진은 기사 내용과 관련 없음. 조선중앙TV 캡처

김 부부장은 이날 북한 조선중앙통신에 공개한 담화에서 “나는 새해벽두에 발생한 반공화국 무인기 침입사건에 대하여 한국 통일부 장관 정동영이 10일 공식적으로 유감을 표시한 것을 다행으로 생각한다”고 말했다.

김 부부장은 “나는 이를 비교적 상식적인 행동으로 평가한다”며 “한국당국은 자초한 위기를 유감표명 같은 것으로 굼때고 넘어가려 할 것이 아니라 우리 공화국 영공침범과 같은 엄중한 주권침해 사건의 재발을 확실히 방지할 수 있는 담보조치를 강구해야 한다”고 강조했다.

이어 “주범의 실체가 누구이든, 그것이 개인이든 민간단체이든 아무런 관심도 없다”며 “우리가 문제시하는 것은 우리 국가의 영공을 무단침범하는 중대 주권 침해행위가 한국발로 감행되였다는 그 자체”라고 설명했다.

또 “신성불가침의 주권을 침해하는 도발사건이 재발하는 경우 반드시 혹독한 대응이 취해질 것임을 예고해둔다”며 “여러 가지 대응 공격안들 중 어느 한 안이 분명히 선택될 것이며 비례성을 초월할 것”이라고 덧붙였다.

김 부부장은 “한국당국이 내부에서 어리석은 짓들을 행하지 못하도록 재발 방지에 주의를 돌려야 할 것”이라고 강조했다.

이번 담화는 정 장관이 정부 고위 관계자로서 처음으로 이번 사건에 대해 유감을 표명한 지 3일 만에 나왔으며, 북한 주민들이 보는 노동신문에는 실리지 않았다.

북한은 지난달 4일과 지난해 9월 한국발 무인기가 북한 영공을 침범했다고 주장했다. 김정은 북한 국무위원장의 동생인 김 부부장은 지난달 13일 담화를 내고 사과와 재발방지 대책을 요구했다.

정 장관은 지난 10일 “무모한 무인기 침투와 관련해 북측에 대해 깊은 유감을 표하는 바”라고 했다.

군경 합동본부 태스크포스(TF)는 무인기를 침투시킨 주범으로 지목된 대학원생 오모씨 등 민간인 3명을 수사 중이다. 무인기 침투에 관여한 의혹을 받고 있는 현역 군인들과 국가정보원 직원도 입건했다.