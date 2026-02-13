낮 16도까지 오르며 포근하지만…미세먼지 ‘기승’ [오늘날씨]

금요일인 13일에는 낮 기온이 최고 16도까지 오르며 포근한 날씨가 보이지만 오흐 들어 수도권과 충청권을 중심으로 미세먼지 농도가 ‘나쁨’ 수준까지 오르겠다. 서쪽 지역을 중심으로는 안개가 끼는 곳도 있겠다.

지난 12일 미세먼지와 초미세먼지 농도가 ‘나쁨’ 상태를 보인 이날 서울 용산구 국립중앙박물관에서 바라본 남산타워가 뿌옇다. 뉴시스

기상청은 “늦은 밤부터 오전 사이 인천·경기와 충청권(대전 제외), 전라권(전남남해안 제외)을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다”고 예보했다.

특히 인천대교와 영종대교, 서해대교, 천사대교 등 해안 교량과 강·호수·골짜기 인근에서는 안개가 더욱 짙게 끼는 곳이 있겠고, 기온이 낮은 지역에서는 안개가 얼어 지면에 살얼음이 생길 가능성이 있어 유의해야 한다. 항공편 역시 짙은 안개로 인해 운항에 차질이 빚어질 수 있다.

하늘 상태는 수도권과 강원도가 대체로 흐리겠고, 그 밖의 전국은 대체로 맑다가 오후부터 가끔 구름이 많겠다. 오전부터 오후 사이 경기북동부와 강원북부 내륙·산지에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지거나 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

강원산지와 동해안, 경북북동산지와 동해안을 중심으로는 바람이 순간풍속 55㎞/h 안팎(산지 70㎞/h 안팎)으로 강하게 불겠다. 이들 지역은 대기가 매우 건조해 작은 불씨도 대형 화재로 번질 우려가 있다.

아침 최저기온은 -6~4도, 낮 최고기온은 8~16도를 오르내리겠다. 남부 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상으로 커 건강 관리에도 유의가 필요하다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 2도, 인천 2도, 수원 0도, 춘천 -2도, 강릉 4도, 청주 -1도, 대전 -1도, 전주 -1도, 광주 -1도, 대구 -2도, 부산 3도, 제주 5도다.

낮 최고기온은 서울 11도, 인천 8도, 수원 12도, 춘천 8도, 강릉 15도, 청주 13도, 대전 13도, 전주 13도, 광주 13도, 대구 15도, 부산 15도, 제주 15도다.