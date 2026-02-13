최가온 "추락했을 땐 끝난 줄…금메달 믿기지 않아"

안경남 기자 = 투혼의 역전 드라마로 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 한국에 첫 금메달을 안긴 2008년생 여고생 스노보더 최가온(세화여고)이 환하게 웃었다.

최가온은 13일(한국 시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 대회 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 획득해 88.00점을 받은 클로이 김(미국)을 꺾고 우승했다.

이로써 최가온은 이번 대회 한국 선수단 첫 금메달의 주인공이 됐다.

아울러 한국 스키의 동계올림픽 1호 금메달 역사를 썼다.

2008년 11월생인 최가온은 클로이 김이 2018년 평창 대회에서 작성한 이 종목 최연소 금메달 기록(17세 10개월)을 경신(17세 3개월)했다.

1차 시기에서 크게 미끄러져 10점에 그친 최가온은 2차 시기도 실패했다.

그러나 마지막 3차 시기에서 모든 기술에 성공하며 90.25점을 획득해 금메달을 목에 걸었다.

최가온은 금메달을 목에 건 뒤 "첫 올림픽에서, 첫 메달을 금메달로 따게 돼 너무 행복하다. 아직도 믿기지 않는다"고 소감을 밝혔다.

1차 시기에 부상을 입었던 그는 "2, 3차 시기에서 제대로 착지할 수 있을지 몰라 긴장됐다. 1차 때 너무 세게 넘어져서 충격이 컸다. 경기를 아예 못 하게 될 것 같은 생각에 눈물이 났다"고 돌아봤다.

이어 "솔직히 처음에는 걷지도 못하겠더라. 다리에 힘이 하나도 안 들어가서 '안 되겠다' 싶었다. 그런데 막상 걷기 시작하니까 조금씩 날아졌고, 경기를 할 수 있었다"고 덧붙였다.

절뚝이며 시상대에 올랐던 최가온은 "지금도 조금 아프지만 통증을 참고 걸을 수 있을 정도다. 무릎에 피멍이 들었다"며 "보드를 탈 때 다리에 힘이 전혀 안 들어가서, 그냥 이를 악물고 끝까지 버텼다"고 말했다.

최가온은 금메달을 따고 가장 먼저 아버지를 떠올렸다.

그는 "아빠한테 미안하고 고마운 마음뿐"이라며 "제 짜증 다 받아주시면서 기술적인 부분까지 정말 많이 지도해주셨다"고 감사함을 전했다.

또 "친구들이 밤새 잠도 안 자고 깨어 있었다. 부모님이랑 단체 영상 통화를 하면서 응원해 줬다. 잠깐 영상 통화를 했는데 다들 울고 있었다. 빨리 한국에 돌아가서 보고 싶고 밥도 사주고 싶다"고 했다.

우상이었던 클로이 김의 3연패를 저지한 것에는 "솔직히 오늘 이기고 싶다는 마음도 있었지만, 저도 모르게 속으로 언니를 응원하고 있었다"고 털어놨다.

이어 "언니는 제게 우상 같은 존재라, 우리 둘 다 잘하기를 동시에 바랐다"고 덧붙였다.

그러면서 "클로이 김 언니가 나한테 와서 이제 은퇴한다고 했는데, 진담인지 농담인지 모르겠다"고 했다.

<뉴시스>