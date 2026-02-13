최양락♥팽현숙 운영한 카페, 불륜 성지였다 “구석에 숨어”

유튜브 채널 '양락 1번지' 화면 캡처

코미디언 최양락이 과거 아내 팽현숙과 함께 운영한 카페가 '불륜의 성지'였다고 밝혔다.

지난 11일 유튜브 채널 '양락 1번지'에서는 "이게 도대체 무슨 조합이야?! (조관우, 김성수) [ep.6]"란 제목의 영상이 게재됐다.

최양락은 이날 게스트로 나온 가수 조관우에게 "내가 옛날에 양수리에서 한옥을 지어서 카페를 했다. 하루 종일 조관우 '꽃밭에서', '늪'을 틀었다"고 했다.

그는 "우리 카페에 불륜 커플이 많이 왔다. 불륜들이 조관우한테 환장한다"며 해당 카페가 불륜 커플의 성지였다고 너스레를 떨었다.

그러면서 "정상적인 부부면 우리 카페 입구에 들어왔을 때 '여기 최양락 씨, 팽현숙 씨 있다' 하고 반가워한다. 근데 불륜들은 절대 내색을 안 하고, 저 구석에 가서 자기들끼리 있는다"고 설명했다.

최양락, 팽현숙은 테이블 사이사이에 화초를 둬서 불륜 커플들이 서로 안 보이게끔 했다.

최양락은 "근데 한 용기 있는 불륜 커플이 팽현숙 씨한테 '화초가 왜 이렇게 많냐'고 물어봤다. 팽현숙 씨가 '우리 집이 불륜이 많다'고 답했다. 그러니 그 불륜 커플이 얼굴이 빨개져서 당황하더라"고 웃겼다.

한편 최양락은 1981년 MBC 문화방송 개그 콘테스트 1기로 데뷔해 TV, 영화, 라디오, CF 등에서 활약했다. 팽현숙은 1985년 제3회 KBS 개그콘테스트로 데뷔했다. 두 사람은 1988년 결혼한 잉꼬부부다.