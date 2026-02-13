머스크, 백인 우월주의 빠졌나…지난달 내내 음모론 게시

31일 중 26일 동안 SNS에 관련 글 올려

김경윤 특파원 = 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 최근 백인 우월주의에 깊게 빠진 것 같다는 전문가의 지적이 나왔다.



영국 일간 가디언은 머스크의 사회관계망서비스(SNS) 게시글을 분석한 결과 그가 지난 한 달 동안 거의 매일 반(反)이민 음모론이나 인종 우열론을 시사하는 글, 백인이 차별받고 있다는 주장 등을 반복했다고 보도했다.



세계경제포럼(WEF·다보스포럼)에 참석하기 직전인 지난달 22일 "백인들은 빠르게 소멸해 가는 소수 인종"이라고 글을 썼으며, 10일 인종 공산주의가 이뤄지고 있다는 글에 "그렇다"(yes)는 짤막한 댓글을 남기기도 했다.



심지어는 한 이용자가 조란 맘다니 뉴욕시장의 취임 연설을 두고 "그들은 백인을 뿌리 뽑고 싶은 것뿐"이라고 평한 글에도 "몇몇 사람들은 진짜로 그러하다"고 말을 보탰다.



이 같은 발언들은 1월 한 달 가운데 26일에 걸쳐 이어졌다. 닷새 빼고 매일 인종 관련 주장을 거듭한 셈이다.



전문가들은 머스크의 게시글이 백인 우월주의자의 사상을 그대로 투영하고 있다고 했다.



하이디 베이리히 극단주의에 반대하는 글로벌 프로젝트 공동설립자는 "(머스크가) 백인 민족주의의 세계에 깊이 빠져든 것 같다"고 지적했다.



윌리엄 브래니프 전 국토안보부 테러·극단주의 예방국장도 머스크의 게시물은 백인 우월주의 음모론의 전형적인 사례라고 분석했다.



극우 세력에게 플랫폼을 제공하고 있다고도 가디언은 지적했다.



머스크는 몇몇 게시글은 직접 썼지만, 대부분 극우 운동가의 글을 리트윗(재인용 공유)하는 형식을 취했다.



그가 리트윗할 때마다 2억 명에 달하는 팔로워에게 이 같은 주장이 노출됐다.



머스크의 행보는 도널드 트럼프 행정부가 최근 백인 우월주의적 태도 논란을 빚고 있는 것과도 맞닿아있다고 가디언은 분석했다.



이달 초 트럼프 대통령은 버락 오바마 전 대통령 부부를 원숭이로 묘사한 인종차별적인 영상을 자신의 SNS 계정에 올렸다가 직원 실수라며 삭제했다.



국토안보부는 공식 계정에 백인 민족주의자가 만든 노래 제목 '우리는 우리 집을 되찾을 것이다'(WE'LL HAVE OUR HOME AGAIN)를 인용해 논란을 빚었다.

<연합>