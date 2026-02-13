美 "대만과 '15% 상호관세' 합의 서명…대미관세 99% 해소키로"

USTR 발표…"대만, 美 LNG·원유 444억 달러어치 등 구매 확대키로"

박성민 특파원 = 미국 도널드 트럼프 행정부는 12일(현지시간) 대만에 대한 상호관세(국가별 관세)를 20%에서 15%로 인하하고, 대만은 대미(對美) 관세를 대부분 해소하는 내용의 무역합의에 서명했다고 밝혔다.



미 무역대표부(USTR)는 이날 홈페이지를 통해 해당 합의가 "미국과 대만 간 경제·무역 관계를 강화하고 양측에 상호 이익을 제공할뿐 아니라, 주요 분야 및 제품에 대한 상당한 관세 인하, 비관세장벽 제거, 투자, 조달을 통해 미국 제조업의 상당한 확장과 성장을 촉진할 것"이라고 설명했다.

제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표. AP연합뉴스

미국이 대만산 제품에 적용하는 상호관세 15%는 한국, 일본 등과 같다.



USTR은 대만의 대미(對美) 투자에 대해선 지난달 15일 체결된 양해각서(MOU)를 거론, "대만 측은 미국의 핵심 첨단 기술 분야 생산 역량을 크게 늘리는 데 기여할 산업 단지 및 산업 클러스터를 설립하는 데 미국과 협력하기로 약속했다"고 언급했다.



앞서 미국 상무부는 지난달 15일 보도자료에서 대만과 무역 합의를 했다면서 대만 반도체·기술 기업들이 미국에서 첨단 반도체, 에너지, 인공지능(AI) 생산·혁신 역량을 구축하고 확대하기 위해 2천500억 달러 규모의 신규 직접투자를 한다고 밝힌 바 있다.



대만 정부는 이와 별개로 최소 2천500억달러 규모의 신용보증을 제공해 대만 기업들의 대미(對美) 추가 투자를 촉진하는 한편, 미국에서 완전한 반도체 공급망과 생태계를 구축·확대하는 것을 지원하기로 했다.



아울러 이날 합의 타결로 대만은 "관세 장벽의 99%를 철폐하거나 줄일 것"이라며 "대만 측은 자동차 및 자동차 부품, 화학제품, 수산물, 기계류, 건강제품, 전기제품, 금속, 광물 등 미국 산업 수출품에 우대 시장 접근을 제공할 것이며, 원예작물, 밀, 쇠고기 및 쇠고기 제품, 유제품, 돼지고기 및 돼지고기 제품 등 미국 농산물 수출품에 대해서도 우대시장 접근을 제공할 것"이라고 USTR은 전했다.



USTR은 또 대만이 미국산 자동차, 의료기기, 의약품 등 산업 수출품과 농산물 수출품에 대한 비관세 장벽도 해소하기로 약속했다고 밝혔다.



이와 함께 대만은 2025년부터 2029년까지 미국산 액화천연가스(LNG) 및 원유(444억 달러), 민간 항공기 및 엔진(152억 달러), 전력장비·전력망·자재·발전기·저장 시설·해양 장비·제철 장비·기타 장비(252억 달러) 등 주요 미국산 제품 구매를 장기적으로 확대할 계획이라고 USTR은 전했다.



제이미슨 그리어 USTR 대표는 이날 합의에 대해 "대만으로의 미국 수출이 직면한 관세 및 비관세장벽을 제거해 미국 농부, 목장주, 어부, 노동자, 소기업 및 제조업체의 기회를 확대할 것"이라며 "특히 첨단 기술 분야에서 우리 공급망의 회복력을 크게 향상시킬 것"이라고 말했다.

<연합>