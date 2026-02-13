원/달러 환율 닷새 만에 상승…장 초반 1,440.7원

이세원 기자 = 원/달러 환율은 닷새 만에 상승하고 있다.



13일 오전 9시 20분 현재 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 전 거래일 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)보다 0.5원 오른 1,440.7원 선이다.

13일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전장보다 8.56포인트(0.16%) 내린 5,513.71로 시작해, 9시 10분 역대 최고치 5,558.82를 기록한 뒤 하락세를 보이고 있다. 원/달러 환율은 1.3원 오른 1,441.5원으로 시작했다. 연합뉴스

환율은 1.3원 오른 1,441.5원으로 출발해 1,440∼1,443원 부근에서 등락하고 있다.



외국인은 코스피를 563억원어치 남짓 순매도 중이다.



원/달러 환율은 9일부터 나흘 연속 주간 거래를 하락으로 마친 뒤 이날 상승하고 있다.



주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스는 전 거래일보다 0.09% 내린 96.934다.



12일(현지시간) 뉴욕증시에서는 기술주 투매가 이어졌다. 다우존스30 산업평균지수, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수, 나스닥 종합지수 등 3대 지수는 전장보다 각각 669.42포인트(-1.34%), 108.71포인트(-1.57%), 469.32포인트(-2.03%) 하락 마감했다. 비트코인은 6만5천달러대까지 떨어졌다.



최근 총선에서 권력 기반을 강화한 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리의 경제 정책에 대한 기대감으로 도쿄주식시장의 닛케이평균주가(225종·닛케이지수)가 고공행진 하는 가운데 엔화는 강세를 보인다.



엔/달러 환율은 0.32% 내린 152.914엔이다.



같은 시각 기준 원/엔 재정환율은 100엔당 942.22원이다. 전 거래일 오후 3시 30분 기준가보다 3.31원 상승했다.

<연합>