“살던 곳에서 마지막을” 담양군 통합돌봄 본격 추진

전남 담양군이 초고령사회 진입에 대응하기 위해 4월부터 지역사회 통합돌봄 서비스를 본격 추진한다고 12일 밝혔다.

의료·돌봄·주거·일상지원을 하나로 연계한 담양형 통합돌봄 체계는 군민이 정든 집을 떠나 시설로 가는 대신, 살던 곳에서 건강하고 존엄한 삶을 이어갈 수 있도록 돕는 군민 안심 복지의 핵심이다.

고령 1인 가구와 노인 부부가 꾸준히 증가하면서 만성 질환과 거동 불편 등 복합위기가 커진데 따른 선제대응 시스템으로 평가받고 있다.

대상자가 여러 기관을 직접 찾아다녀야 했던 기존 돌봄 서비스의 불편을 해소하기 위해 상담부터 연계, 사후 관리까지 한 번에 이뤄지는 원스톱 지원 체계로 돌봄의 패러다임을 바꾼다는 방침이다.

이미 2024년 보건복지부, 2025년 전남도 시범사업을 통해 주거환경 개선, 병원 동행, 도시락 지원 등 풍부한 경험을 쌓아온 담양군은 올해 8억4000만원의 사업비를 확충해 수혜 대상을 대폭 확대했다.

퇴원 환자 돌봄도 한층 강화했다. 관내 병원과 협약을 맺어 퇴원을 앞둔 환자의 사회·경제적 형편과 신체기능 수준을 파악해 돌봄 대상자를 연계하고 맞춤형 방문 의료와 일상생활 지원을 제공할 계획이다.

청소·세탁·식사 등 틈새돌봄은 물론 영양죽·도시락 배달, 이미용·목욕·이불 빨래 방문서비스까지 빈틈없이 채웠고, 농업기술센터와 연계한 치유 농업 프로그램까지 담양만의 특색 있는 복지콘텐츠를 제공할 예정이다.

약사가 직접 방문해 복약지도와 위험 약물을 점검하는 것은 물론 의사와 간호사가 거동이 불편한 어르신과 장애인을 직접 찾아 처치와 처방을 돕는다. 수혜대상 중 기초생활수급자와 차상위계층은 본인부담금이 면제되며 일부 사업은 소득수준에 따라 본인부담금이 발생한다.

군은 행정국장을 단장으로 하는 실무추진단을 꾸리고 조례 제정, 협의체 구성도 마쳤다. 3월까지 특화서비스 제공 기관을 선정하고 협약을 마무리한 뒤 4월부터 본격적인 서비스에 나설 계획이다.

정철원 담양군수는 “통합돌봄은 행정의 변화이자 군민과의 약속"이라며 "돌봄이 필요해도 지역을 떠나지 않아도 되는, 누구나 나이 들어도 안심할 수 있는 담양을 만들어 가겠다”고 말했다.