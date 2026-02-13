설 연휴 하루 전 귀성 시작…오후 10~11시쯤 해소 전망

귀경길 17일 오전 10시부터 정체 예상

뉴시스

설 연휴 전날인 13일 고속도로는 이른 귀성 차량으로 평소 금요일보다 혼잡할 것으로 관측된다.

한국도로공사는 이날 전국에서 554만 대가 고속도로를 이용할 것으로 예상했다. 수도권에서 지방으로 47만 대, 지방에서 수도권으로 44만 대가 이동할 것으로 보인다.

귀성길 교통 체증은 오전 7~8시쯤부터 시작돼 오후 5~6시쯤 절정을 찍고 오후 10시에서 11시 사이 해소될 것으로 예상됐다.

서울 방향 정체는 오전 7~8시쯤 시작돼 오후 5~6시쯤 최대, 오후 9시~10시쯤 해소될 것으로 예상된다.

오전 10시 기준 승용차로 서울 요금소를 출발해 전국 주요 도시까지 걸리는 예상 시간은 △부산 4시간 50분 △울산 4시간 30분 △대구 3시간 50분 △강릉 2시간 40분 △양양 2시간(남양주 출발) △대전 1시간 40분 △광주 3시간 40분 △목포 3시간 50분(서서울 출발)이다.

같은 시각 지방에서 서울까지는 △부산 5시간 △울산 4시간 40분 △대구 4시간 △강릉 2시간 40분 △양양 1시간 50분(남양주 출발) △대전 1시간 40분 △광주 3시간 20분 △목포 3시간 50분이다.

한편 티맵모빌리티와 SK텔레콤이 명절 기간 수집된 빅데이터를 바탕으로 서울에서 각 주요도시별 이동 소요 시간 예측치에 따르면 귀성길 혼잡 시간대는 13일 오후 3시~5시 사이다.

15일 역시 귀성 차량이 집중되며 오전 7시부터 오후 4시까지 정체가 이어질 전망이다. △서울-부산 구간은 최대 6시간 2분 △서울-광주 구간은 5시간 △서울-강릉과 △서울-대전 구간은 3시간 19분으로 예상된다.

연휴 초반 심야·이른 새벽 시간대인 13일 0시~7시, 14일 0시~4시, 14일 20시~15일 4시는 평소 수준의 흐름을 보일 전망이다.

귀경길은 설 당일인 17일이 연휴 기간 중 가장 혼잡할 전망이다. 17일 오전 7시부터 귀경 수요가 본격화되며 혼잡도가 서서히 증가해 오전 10시를 기점으로 정점에 달한 뒤 오후 8시까지 정체가 이어질 것으로 예상된다.

서울에서 지방으로 이동하는 역귀경길도 설 당일인 17일에 혼잡이 가장 클 것으로 전망된다.

연휴 마지막 날인 18일에는 비교적 안정된 교통 흐름이 예상되지만, 오전 11시부터 오후 3시까지는 귀경 차량이 몰리며 일부 구간에서 간헐적 정체가 발생할 전망이다.