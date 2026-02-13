한세예스24문화재단, 넷플릭스 화제작 원작 소설 ‘시가렛 걸’ 국내 출간

동남아시아문학총서 7권 발간…인도네시아 여성 서사 조명

3월 13일 서울영화센터서 가수 ‘요조’·영화 저널리스트 이은선과 함께 시네&북토크 개최

3월 14일 국립아시아문화전당서 ‘북콘서트’도 진행…아시아 문화예술 발전 활성화 위한 MOU 일환

한세예스24문화재단(이사장 백수미)이 동남아시아문학총서 시리즈의 일곱 번째 작품으로 인도네시아 장편 소설 ‘시가렛 걸’(Cigarette Girl· 원제: Gacis Kretek) 을 번역∙출간했다.

소설 ‘시가렛 걸’은 전 세계적인 인기를 끈 넷플릭스 오리지널 시리즈의 원작이다. 2023년 드라마 공개 당시 글로벌 TOP10에 오르는 등 대중성과 작품성을 동시에 입증한 작품으로, 이번 국내 출간으로 한국 독자에게 인도네시아 문학을 소개하는 계기가 될 전망이다.

인도네시아 현대 문학을 대표하는 작가 라티 쿠말라의 필력이 돋보이는 이번 소설은 1960년대 인도네시아 전통 담배 ‘크레텍(Kretek· 정향 담배)’ 산업을 배경으로, 3대에 걸친 사랑과 비밀, 그리고 역사의 소용돌이 속에서 주체적인 삶을 개척한 여성 정야의 서사를 매혹적으로 풀어냈다. 특히 인물의 감정선과 로맨스를 섬세하게 보여주었던 넷플릭스 시리즈와 달리, 원작 소설은 인도네시아의 역사와 산업, 정치가 유기적으로 얽힌 대서사를 깊이 다루며 또 다른 매력을 선사한다.

‘시가렛 걸’ 은 2012년 발표 이후 영어, 독일어, 아랍어, 태국어 등 6개 언어로 번역되며 세계적으로 주목받았다. 저자 라티 쿠말라는 “한국어로 번역된 인도네시아 작가의 작품이 많지 않은 상황에서 ‘시가렛 걸’이 출간되어 매우 기쁘다”라며 “이번 출간을 계기로 한국 독자들이 인도네시아의 역사와 문화를 더 깊이 이해할 수 있기를 바란다”라고 소감을 전했다.

한세예스24문화재단은 이번 출간을 기념해 다음달 13일 오후 3시, 서울영화센터 상영관 3관에서 시네&북토크 ‘BEYOND THE SMOKE(연기 너머)’를 개최한다. ‘책 읽는 가수’로 유명한 요조가 진행을 맡고, 저자 라티 쿠말라와 영화 저널리스트 이은선이 패널로 참여해 소설과 영화를 넘나드는 진솔한 이야기를 나눌 예정이다. 이어 3월 14일 오후 3시에는 ‘아시아 문화 허브’ 광주로 자리를 옮겨 국립아시아문화전당 문화정보원 극장3에서 열리는 북콘서트를 통해 저자 라티 쿠말라와 광주 시민들이 만날 예정이다.

한세예스24문화재단이 국내 출간한 ‘시가렛 걸’

백수미 한세예스24문화재단 이사장은 “이번 총서 7권 시가렛 걸은 남성들의 전유물이었던 크레텍 산업에서 최고의 향을 만들어낸 주인공 ‘정야’의 주체적인 삶을 다루고 있다. 그녀의 독립성과 회복력은 한국 독자들에게도 깊은 공감을 불러일으킬 것”이라고 말했다.

한세예스24문화재단은 2014년 김동녕 한세예스24홀딩스 회장이 사재를 출연해 설립한 사회공헌 재단이다. 2022년 베트남, 인도네시아, 태국 현대문학 3종을 시작으로, 지난해 필리핀의 거장 ‘닉 호아킨(Nick Joaquin)’, ‘미카 드 리언(Mica De Leon)’의 작품을 잇달아 선보이며 국내에 동남아시아 문학인지도 제고에 기여하고 있다. 이 외에도 국제문화교류전, 글로벌 펠로우십(외국인 장학사업) 등 다양한 사회공헌 사업을 하고 있다.