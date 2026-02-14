‘국립소방박물관’ 준공 눈앞…소방청 “연말 시범 운영해 정식 개관”

광명시 위치…2월20일 준공 예정

소방청 “3∼11월 내부 전시 공사”

오는 20일 경기 광명시에 국립소방박물관이 준공된다. 2024년 1월 착공한 지 약 2년 만이다. 소방청은 3∼11월 내부 전시 공사와 연말 시범 운영을 거쳐 내년 초 정식 개관할 방침이다.

김승룡 소방청장 직무대행(가운데)이 12일 경기 광명시에 짓고 있는 국립소방박물관에서 임오경 의원, 박승원 광명시장 등 간담회 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. 소방청 제공

14일 소방청에 따르면 김승룡 청장 직무대행은 지난 12일 현장 간담회에서 임오경 의원, 박승원 광명시장 등과 공사 현황을 점검하고 운영 준비 계획과 지역 상생 협력 방안을 논의했다.

국립소방박물관은 광명시 광명동 산127번지 일대 부지 1만4049㎡에 지상 3층, 연면적 4772㎡ 규모로 들어섰다. 소방의 역사와 기록을 체계적으로 보존하고 전시해 재난 극복의 경험과 교훈을 공유하는 안전 역사·문화 공간이 될 예정이다. 소방청은 유물 확보, 전시 콘텐츠 개발, 교육·체험 프로그램 마련 등 개관 준비 작업을 하고 있다.

김승룡 소방청장 직무대행은 “소방의 역사는 1426년 금화도감에서 시작해 올해로 600년”이라며 “국립소방박물관이 소방의 정체성과 생명 존중 가치를 담은 상징적 공간이자, 지역과 상생하는 복합 문화 공간으로 자리 잡도록 마지막까지 완성도를 높이겠다”고 밝혔다.