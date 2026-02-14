인천시, 송도∼검단 순환3호선 상반기 예타 신청… 용현서창선·송도트램 추진

인천시가 송도달빛축제공원역과 검단호수공원역을 잇는 34.64㎞ 연장의 지역 순환3호선에 대해 올해 상반기 예비타당성조사를 신청할 계획이다. 총 3조2179억원이 투입되는 밑그림이다.

시는 이번 순환3호선 등 7개 노선이 반영된 ‘제2차 인천 도시철도망 구축계획(안)’이 국가교통위원회의 심의를 거쳐 13일 국토교통부로부터 최종 승인됐다고 밝혔다.

인천 전반의 교통 접근성과 이동 편의를 획기적으로 개선하기 위한 전략이다. 전역을 촘촘히 연결하는 데 초점이 맞춰졌다. 세부적으로 용현서창선, 송도트램, 부평연안부두선, 인천2호선 논현 연장, 영종트램, 가좌송도선 등 7개 노선에 총 123.96㎞ 규모다. 총사업비는 8조6840억원이다.

지역 간 이동 불균형 해소 차원에서 원도심과 신도시, 연안과 공항권을 유기적으로 연결하도록 설계됐다. 또 시민들의 일상적 이동효율을 실질적으로 높이고자 한다. 시는 즉시 예타 신청을 위한 사전타당성조사 용역 등 후속 절차를 추진할 방침이다.

인천 순환3호선은 예비타당성조사에 선제적 대응을 위해 패스트트랙(Fast-trak) 방식으로 사전타당성조사 용역이 진행 중이다. 용현서창선·송도트램 역시 상반기 사전타당성조사 용역 착수를 목표로 잡았다.

유정복 인천시장은 “철도는 도시의 성장 방향까지 결정하는 매우 중요한 교통수단”이라며 “이번 계획이 시민들이 체감할 수 있는 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 후속 일정을 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.