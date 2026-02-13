서울교통공사, ‘작업 중지 신고 시스템’ 구축…“중대재해 ‘0’” [오늘, 특별시]

추가 안전조치 체계도 마련

서울교통공사가 ‘근로자 작업 중지 신고 시스템’을 구축했다. 공사는 이를 통해 지난해에 이어 올해도 ‘중대 재해 0건’이란 성과를 이어 간다는 구상이다.

서울교통공사가 만든 ‘근로자 작업 중지 신고 시스템’ 모습. 서울교통공사 제공

공사는 13일 작업 중지 신고 시스템을 구축해 근로자의 작업 중지권에 대한 접근성을 개선했다고 밝혔다. 작업 중지권은 공사에서 지난해 11건 발동됐는데, 이 시스템으로 공사 직원은 물론 외부 근로자 등 현장 종사자 누구나 스마트폰 등으로 공사에 위험 상황을 보고할 수 있다.

공사는 중대재해 발생 우려나 급박한 위험이 있는 경우, 즉각적인 판단과 조치를 할 수 있는 추가 안전조치 체계도 마련했다. 현장의 안전 수준에 따라 필요한 조치, 대응 절차를 명확히 했다. 경고(현장 보완), 위험(일시 중지), 중지(전면 중단) 단계별 조치를 체계화하고, 개선 대책 검토와 승인 절차를 거쳐 안전이 충분히 확보된 경우에만 작업을 재개하도록 했다.

한영희 공사 기획본부장(사장 직무대행)은 “현장에서 작업 중지권이 안정적으로 작동하도록 대응 체계를 보완했다”며 “근로자, 지하철을 이용하는 시민 모두가 안심할 수 있는 안전한 도시 철도를 만들어 나가겠다”고 말했다.