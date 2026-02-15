북한 노동신문에 실린 금주의 사진 뉴스 [NK 포토이슈]

북한 노동당 기관지 노동신문은 9일 "새로 일떠선 신의주온실종합농장에 첫물 남새(채소) 수확의 흐뭇한 광경이 펼쳐졌다"라고 보도했다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 12일 "평안남도의 고려약공장들에서 인민들의 건강증진에 필요한 고려약생산에 힘을 넣어 성과를 거두고 있다"고 선전했다. 사진은 곽산군고려약공장.

북한 노동당 기관지 노동신문은 11일 "여러 시, 군의 식료공장들에서 보다 높은 새 제품 개발과 질 제고 목표를 내세우고 그 수행을 위한 창조 투쟁을 맹렬히 벌리고 있다"라고 선전했다. 사진은 재령군옷공장.

북한 노동당 기관지 노동신문은 13일 평안북도 피현군에서 농업근로자들이 농사 준비에 나섰다고 보도했다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 13일 "북한 평양시 천리마타일공장에서 기술자들과 기능공들이 자체 제작한 설비로 타일을 생산하고 있다"고 보도했다.

<사진제공 평양 노동신문=뉴스1>