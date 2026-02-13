애플, 이번엔 음력 설을 ‘중국 설’로 표기…“중국만의 명절 아냐” 지적

글로벌 기업 애플이 공식 홈페이지에 ‘음력 설(Lunar New Year)’을 ‘중국 설’(Chinese New Year)로 표기해 논란이 일고 있다. 한국을 비롯한 아시아 여러 국가가 기념하는 명절을 중국만의 명절로 한정했다는 지적이다.

애플 공식 홈페이지 속 ‘중국 설’. 서경덕 교수 페이스북 갈무리

서경덕 성신여대 교수는 13일 “최근 애플 홈피에는 ‘말의 해’를 맞아 말을 캐릭터화 한 휴대폰 케이스 등을 선보였는데 ‘중국 설’로 소개해 문제가 되고 있다”고 밝혔다.

애플이 ‘중국 설’ 표기로 논란에 휩싸인 것은 이번이 처음은 아니다. 지난 2023년에도 유튜브 채널에 공개한 단편 영화 제목에 ‘중국 설’이라는 표현을 포함시켜 비판을 받았다.

서 교수는 “세계인들이 많이 이용하는 글로벌 기업에서 ‘음력 설’을 ‘중국 설’로 잘못 표현하는 곳이 상당히 많다”고 지적했다. 이어 “‘음력 설’은 중국만의 명절이 아닌 한국, 베트남, 필리핀 등 다양한 아시아 국가들이 기념하는 명절이기에 ‘Lunar New Year’로 바꾸는 것이 맞다”고 덧붙였다.

서 교수는 특히 “글로벌 기업을 통해 아시아권의 보편적인 문화를 중국만의 문화인 양 전 세계에 소개되는 것은 반드시 바로 잡아야 할 것”이라고 강조했다.

서 교수는 그동안 해외 각국 한인들과 함께 ‘음력 설 표기 캠페인’을 벌이며 여러 기관과 기업의 ‘중국 설’ 표기를 수정해 왔다. 그는 “올해도 잘못된 표기를 발견하게 되면 바로 제보해 달라”며 누리꾼들의 적극적인 참여도 당부했다.