'43억 횡령' 황정음, 이번엔 고급 단독주택 가압류

남정현 기자 = 배우 황정음의 전 소속사 와이원엔터테인먼트가 황정음의 이태원의 고급 단독주택에 가압류를 걸었다.

와이원엔터테인먼트는 13일 입장을 내고 "당사는 현재 진행 중인 법적 절차와 관련해 법원의 결정을 존중한다"고 밝혔다.

배우 황정음. 뉴시스

이어 "구체적인 사항은 사법 절차에 영향을 미칠 수 있어 현 단계에서 확인하거나 언급하기 어려운 점 양해 부탁드린다"고 했다.

또 "당사는 향후에도 관련 절차에 따라 성실히 대응하겠다"고 덧붙였다.

다만 와이원엔터테인먼트는 황정음의 단독주택에 가압류를 진행한 이유에 대해서는 밝히지 않았다.

앞서 이날 한 매체는 와이원엔터테인먼트가 최근 황정음이 소유한 이태원의 단독주택 토지와 건물에 가압류를 신청했다고 보도했다.

이에 따르면 서울중앙지방법원은 지난 10일 이를 받아들여 가압류를 결정했다. 청구 금액은 2억8200만원으로, 황정음은 해당 단독주택을 지난 2020년 46억원에 매입했다.

한편 황정음은 지난해 회삿돈 약 43억원을 횡령한 혐의로 불구속 기소돼 같은 해 9월 징역 2년 및 집행유예 4년을 선고받았다.

황정음은 2022년 1인 기획사인 훈민정음엔터를 설립한 후 4년간 대중문화예술기획업에 등록하지 않아 논란을 빚기도 했다.

<뉴시스>