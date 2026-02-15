‘청년 쉬었음’ 46.9만명, 5년만에 최대…사진으로 돌아보는 한 주의 기록 [한컷한주(週)]

지난달 60세 이상 고령층의 고용보험 가입 증가 폭은 지난해 동기 대비 20만9000명 늘어나 14개월 만에 최대치를 기록했다. 반면 29세 이하 청년층의 가입자 수는 7만3000명 감소했다. 청년층 쉬었음 인구는 지난달 46만9000명으로 2021년 1월(49만5000명) 이후 1월 기준 최대치를 기록했다.
경기 이천시가 10일 호법면 안평리의 한 비닐하우스에서 올해 첫 모내기 행사를 열어 영농의 시작을 알렸다.
이천시에 따르면 이날 열린 ‘이천쌀 첫 모내기 행사’는 전국 최고 품질을 자랑하는 이천쌀의 브랜드 가치를 알리고, 농업인의 자긍심을 높이기 위해 마련됐다.
경찰청과 한국도로교통공단은 이날부터 운전능력진단을 시작했다. 다음달부터 가상현실(VR) 활용 운전능력진단을 전국 19곳 운전면허시험장으로 확대해 1년 동안 시범 운영한다.
이날 진단은 노인 운전자 7명(실차 4명·VR 3명)을 대상으로 실시됐다. 실차 진단은 곡선 주행·연산 문제 등 8개 과제로 구성됐다. 중앙선 침범 여부나 신호·돌발 상황 반응 속도, 인지 능력 평가에 중점을 두고 개발됐다.
씨라이프 코엑스 아쿠아리움이 설 연휴를 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 시즌 이벤트를 선보인다.
먼저 메인 수조인 ‘딥블루 광장’ 테마존에서는 신규 수중공연 '클린 오션 판타지: 인어왕자의 생일파티'를 설날 콘셉트에 맞춰 새롭게 선보인다.
클린 오션 판타지 공연은 인어 왕자의 생일 파티에 초대된 관객들이 마법의 요정과 함께 직접 참여해 바닷속을 깨끗하게 만드는 참여형 판타지 스토리로 구성됐다.