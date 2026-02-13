'직원 폭행' 물의 빚은 축협, 이번에는 과태료 변상 강요 논란

노조 "법 위반한 사업주가 직원들에 책임 전가…보복 행위"

나보배 기자 = 조합장의 폭언 및 폭행 혐의로 물의를 빚었던 전북 순창군의 한 축협이 노동관계법 위반으로 부과된 과태료를 직원들에게 변상하도록 강요하고 있다는 주장이 제기됐다.



13일 사무금융노조 전국협동조합본부에 따르면 농협중앙회 조합감사위원회는 지난 10일 '노동관계법 위반에 따른 과태료 납부로 조합의 손실이 발생했다'며 전 조합장 A씨를 포함해 직원 25명에게 귀책 금액을 납부하라고 공지했다.

순정축협 폭행조합장 퇴진 공동운동본부가 2023년 12월 5일 정읍시 정우면 순정축협 정읍가축시장 앞에서 기자회견을 열고 A조합장 퇴진을 촉구하고 있다. 순정축협 폭행조합장 퇴진 공동운동본부 제공

A씨는 2023년 신발을 벗어 직원들을 때리고 '사표를 안 쓰면 가만히 두지 않겠다'는 등의 폭언을 한 혐의로 징역 10개월의 선고받았던 인물이다.



이에 고용노동부는 그해 해당 축협에 대해 특별근로감독을 실시해 18건의 노동관계법 위반 사항을 확인했고, 이에 따라 해당 축협은 8건에 대한 1억1천만원의 과태료를 납부했다.



노조는 축협이 이 사건을 '임직원에 따른 사고'로 보고 업무 관련자들에게 과태료를 전가하고 있다고 주장했다.



노조는 "해당 축협의 요구로 농협중앙회 전북검사국이 감사를 실시했고, 이 결과 임직원들은 과태료 납부에 대한 축협 손실분에 대해 변상해야 하는 상황"이라며 "과태료 처분은 노동관계법을 위반한 사업주에 대해 관리·감독의 책임을 묻는 만큼 과태료 부담은 사업주가 지는 게 맞다"고 주장했다.



그러면서 "과태료 변상 요구는 A 전 조합장에 대한 문제를 제기한 데 대한 보복행위라고 볼 수밖에 없다"며 "농협중앙회는 이러한 행위를 즉각 중단하라"고 촉구했다.

<연합>