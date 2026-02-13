[올림픽] 최가온, 스키·스노보드 첫 '포상금 3억원'…오메가 시계까지

최송아 기자 = 한국 스키·스노보드에 사상 첫 동계 올림픽 금메달을 안긴 최가온(세화여고)이 협회에서만 포상금 3억원을 받는다.



최가온은 13일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 받아 우승을 차지했다.

12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 받아 금메달을 획득한 스노보드 최가온이 금메달을 깨물며 기뻐하고 있다. 뉴시스

대한민국 선수단의 이번 대회 첫 금메달이다.



최가온은 교포 선수 클로이 김(미국)의 스노보드 사상 첫 올림픽 3연패 도전을 저지한 데다 결선 1차 시기 실수에 따른 부상에도 투혼을 펼쳐 역전 드라마를 써내며 극적으로 한국 스키·스노보드에 사상 첫 올림픽 금메달을 선사했다.



17세 3개월의 이 종목 최연소 우승 기록도 작성한 최가온은 대한스키·스노보드협회로부터만 포상금 3억원을 받는다.



스키·스노보드협회는 올림픽 금메달에 3억원, 은메달에 2억원, 동메달에는 1억원의 포상금을 책정했다.



2014년부터 롯데그룹이 회장사를 맡으며 포상 제도를 꾸준히 확대한 스키협회는 올림픽과 세계선수권대회, 월드컵, 청소년올림픽과 주니어 세계선수권대회의 경우 메달 입상뿐만 아니라 '6위'까지도 포상금을 준다.



지난해에만 세계선수권대회, 월드컵 등 주요 국제 대회에서 성과를 낸 선수들에게 총 1억5천500만원의 포상금이 지급됐으며, 2016년부터 포상금으로 전달된 액수만 12억원에 육박한다.



이번 올림픽에서는 최가온이 3억원, 스노보드 남자 평행대회전 은메달을 획득한 김상겸(하이원)이 2억원, 스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 따낸 유승은(성복고)이 1억원을 받게 됐다.



여기에 최가온은 올림픽 공식 타임키퍼 오메가의 시계도 받는다.



오메가는 이번 대회 첫 금메달을 따낸 개인 종목 선수 1명에게 '스피드마스터 38㎜ 올림픽 에디션 타임피스'를 증정하겠다고 밝힌 바 있다.



그뿐만 아니라 올림픽 금메달리스트에게는 정부 포상금 6천300만원, 국민체육진흥공단의 경기력 향상 연구 연금도 주어져 최가온은 두둑한 수입을 챙기게 된다.



연금은 평가 점수에 따라 지급되며, 올림픽 금메달리스트는 월 100만원 또는 일시금 6천720만원을 받을 수 있다.

<연합>