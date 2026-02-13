설 귀성길 본격 시작…오후 6시 기준 서울→부산 5시간

이태성 기자 = 설 연휴를 앞둔 13일은 퇴근과 귀성·귀경 차량이 뒤섞여 평소 금요일보다 혼잡할 것으로 전망된다.

한국도로공사에 따르면 이날 전국 고속도로 교통량은 554만대로 예상된다. 수도권에서 지방으로 빠져나가는 차량은 47만대, 지방에서 수도권으로 진입하는 차량은 44만대로 전망된다.

설 연휴를 하루 앞둔 13일 경기 성남시 궁내동 한국도로공사 교통센터에서 관계자들이 전국 고속도로 교통상황을 살펴보고 있다. 뉴시스

양방향 고속도로 모두 오후 5시에 가장 혼잡할 것으로 예상된다.

지방방향 고속도로는 오전 7~8시께 막히기 시작해 오후 5~6시께 절정에 이르렀다가 오후 10~11시께 해소되겠다.

서울방향 고속도로는 오전 7~8시께 정체가 시작돼 오후 5~6시께 혼잡하다가 오후 9~10시께 원활한 흐름을 보이겠다.

오후 5시20분께 기준 경부고속도로 서울 방향 입장거봉포도휴게소~안성 7㎞, 안성~안성분기점 4㎞, 기흥~수원 4㎞, 달래내부근~반포 7㎞ 구간 정체가 나타난다.

부산 방향은 죽전부근~신갈분기점 4㎞, 오산~남사진위 6㎞, 망향휴게소부근~천안부근 3㎞, 천안분기점부근~옥산 Hi 27㎞, 청주~남이분기점 5㎞, 신탄진부근~회덕분기점부근 9㎞, 대전터널~비룡분기점 1㎞, 칠곡휴게소~왜관부근 6㎞, 구서 1㎞ 구간 차량 흐름이 답답하다.

영동고속도로는 강릉 방향 군포~부곡 4㎞ 구간, 인천 방향 양지부근~용인 11㎞, 신갈분기점부근~북수원 10㎞, 군포~반월터널부근 4㎞, 군자분기점~서창분기점 8㎞ 구간 차량이 서행 중이다.

서해안고속도로는 서울 방향 줄포부근 2차로 긴급 노면보수 작업 중이다. 서평택분기점부근~발안 11㎞, 화성휴게소-화성휴게소부근 3㎞, 비봉~용담터널 6㎞, 일직분기점~금천부근 3㎞ 구간 정체가 나타난다.

목포 방향은 순산터널부근~순산터널 1㎞, 팔탄분기점~팔탄분기점부근 3㎞ 구간 차량 흐름이 답답하다. 동서천분기점부근 1차로 승용차 관련 추돌 사고 처리 중이다.

중부고속도로는 하남 방향 오창분기점~증평부근 7㎞, 일죽~일죽부근 2㎞, 남이천IC부근~남이천IC 3㎞, 경기광주분기점부근~경기광주분기점 2㎞, 중부3터널부근~중부1터널부근 6㎞ 구간 차량이 서행 중이다.

남이 방향은 진천부근~진천터널부근 10㎞, 오창부근~남이분기점 10㎞ 구간 정체가 나타난다.

오후 6시 요금소 기준 승용차를 이용한 주요 도시 간 예상 소요시간은 하행선 ▲서울~부산 5시간 ▲서울~대구 4시간 ▲서울~광주 3시간40분 ▲서울~대전 1시간50분 ▲서울~강릉 2시간40분 ▲서울~울산 4시간40분 ▲서서울~목포 3시간50분이다.

상행선은 ▲부산~서울 4시간30분 ▲대구~서울 3시간30분 ▲광주~서울 3시간20분 ▲대전~서울 1시간40분 ▲강릉~서울 2시간40분 ▲울산~서울 4시간10분 ▲목포~서서울 3시간40분이다.

한편 설 연휴 기간인 오는 15일 일요일부터 18일 수요일까지 4일간은 고속도로 통행료가 면제된다.

<뉴시스>