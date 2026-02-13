‘韓 1호 금메달’ 스노보드 최가온, 첫 포상금 얼마길래…물심양면 도운 신동빈

한국 스키·스노보드에 사상 첫 동계 올림픽 금메달을 안긴 최가온(세화여고)이 받는 포상금에 대한 관심이 증폭되고 있다.

최가온은 13일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 받아 1위를 차지했다. 88.00점의 클로이 킴(미국)을 꺾었다. 3위는 85.00점의 오노 미쓰키(일본)다. 한국 선수단의 이번 대회 첫 금메달이다.

최가온이 12일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 받아 금메달을 획득한 스노보드 최가온이 기뻐하고 있다. 리비뇨=뉴스1

2008년 11월생인 최가온은 클로이 킴이 2018 평창 대회 때 세운 이 종목 최연소 올림픽 금메달 기록(17세10개월)을 경신(17세3개월)했다.

최가온은 대한스키·스노보드협회로부터만 포상금 3억원을 받는다. 스키·스노보드협회는 올림픽 금메달에 3억원, 은메달에 2억원, 동메달에 1억원의 포상금을 지급한다.

스키협회는 2014년부터 롯데그룹이 회장사를 맡으며 포상 제도를 꾸준히 확대했다. 올림픽과 세계선수권대회, 월드컵, 청소년올림픽과 주니어 세계선수권대회의 경우 메달 입상뿐만 아니라 6위까지 포상금을 준다.

이번 올림픽에서는 최가온이 3억원, 스노보드 남자 평행대회전 은메달을 획득한 김상겸(하이원)이 2억원, 스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 따낸 유승은(성복고)이 1억원을 받게 됐다.

뿐만 아니라 올림픽 금메달리스트에게는 정부 포상금 6300만원, 국민체육진흥공단의 경기력 향상 연구 연금도 주어진다. 연금은 평가 점수에 따라 지급되며, 올림픽 금메달리스트는 월 100만원 또는 일시금 6720만원을 받을 수 있다.

최가온은 여기에 올림픽 공식 타임키퍼 오메가의 시계도 수여받는 영광을 안게 됐다.

설상 불모지였던 한국 스키·스노보드가 이번 올림픽에서 메달을 잇달아 수상한 배경엔 롯데그룹의 지원과 대한스키협회의 조력이 있었다. 대한스키협회 회장사인 롯데는 2014년부터 10년 넘게 설상 종목에 300억원 이상을 후원하며 전폭적인 투자를 이어왔다.

특히 신동빈 롯데그룹 회장은 2024년 1월 국제스키연맹 월드컵 대회 도중 최가온이 허리 부상을 당했을 당시 수술부터 재활까지 전 과정을 체계적으로 지원하며 복귀를 도왔다.

(왼쪽) 최가온이 12일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 금메달을 획득 후 시상식 세리머니 모습. (오른쪽) 유승은이 지난 10일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스노보드 여자 빅에어 동메달을 획득 후 시상식 세리머니 모습. 리비뇨=뉴스1

스키 애호가로 알려진 신 회장은 2022년 롯데 스키앤스노보드팀을 창단하고 국내·외 개인 훈련비, 각종 장비 등을 지원하고 있다. 이번 올림픽에서도 베이스캠프를 열고 장비 전문가 2명, 체력 지원 6명, 코치 3명, 행정 4명 등을 파견해 최상의 경기력을 발휘할 수 있도록 돕고 있다.

이러한 롯데의 전방위적 지원으로 최가온 외 다른 선수들의 활약으로도 이어졌다는 평가다. 이번 대회에서 스노보드 여자 빅에어 종목에서 동메달을 수상한 유승은 역시 롯데의 지원 아래 기량을 꽃피웠다.

신 회장은 최가온에게 별도의 서신을 보내 “긴 재활 기간을 이겨내고 스스로의 가치를 증명하며 대한민국 설상 종목에서 새로운 역사를 쓴 최 선수가 대견하고 자랑스럽다”는 메시지를 전달했다. 유승은에겐 “한국 스노보드 역사에 새로운 이정표를 세웠다”면서 “잇따른 부상을 이겨내고 얻은 메달 소식에 더욱 기쁘고 앞으로도 아낌없이 지원할 것”이라고 말했다.