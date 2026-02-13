李대통령 "코리아전담반 성과…초국가범죄 근절위해 캄과 공조"

임형섭 기자 = 이재명 대통령은 13일 "훈 마넷 캄보디아 총리님과 합의로 출범한 코리아전담반이 활동 두 달 만에 온라인 스캠 범죄 피의자 130여명을 검거하는 의미 있는 성과를 달성했다"며 "정부는 앞으로도 초국가범죄 근절을 위해 캄보디아와 더 긴밀히 협력할 것"이라고 말했다.

이재명 대통령. 청와대사진기자단

이 대통령은 이날 페이스북에 '대한민국과 캄보디아가 손잡고, 초국가 범죄를 근절하겠습니다'라는 제목의 글을 올려 이같이 밝혔다.



코리아전담반이란 캄보디아에서 한국인 관련 사기 범죄를 단속하기 위해 출범시킨 수사 조직으로, 양국 경찰이 함께 참여하고 있다.



이 대통령은 "이번 성과는 캄보디아 정부의 강력한 의지와 양국 경찰의 헌신이 있었기에 가능했다"며 "애써준 모든 분께 감사드린다"고 전했다.



이어 "대한민국 대사관이 떡국을 준비해 코리아전담반을 격려했다는 소식을 들었다. 설 연휴에도 머나먼 타지에서 국민 안전을 위해 최선을 다하는 분들께 따뜻한 위로가 됐길 바란다"고 말했다.

이재명 대통령 페이스북 캡처

이 대통령은 "훈 마넷 총리님께도 다시 한번 깊은 감사를 전한다. 양국 정부와 국민이 함께 만들어 갈 안전하고 평화로운 미래를 기대한다"고 강조했다.



이 대통령은 같은 내용의 글을 캄보디아어로 써서 페이스북에 함께 올렸다.

<연합>