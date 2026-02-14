박정보 서울경찰청장, 설 명절 앞두고 신림역 일대 치안활동 점검

박정보 서울경찰청장은 설명절 연휴를 앞두고 13일 밤 관악구 신림역 일대와 여성 1인 가구 밀집 지역을 찾아 특별치안활동 현장을 점검했다.

서울경찰청은 지난 9일부터 설 연휴 종료시까지 특별치안활동을 진행 중이다. 이번 점검은 유동인구가 많은 신림역 상권과 여성 1인 가구 밀집지역 골목길 중심으로 범죄 취약요소를 직접 살피기 위해 추진됐다.

박 청장은 구은영 관악경찰서장과 김용일 관악구 자율방범대장, 김호경 서원동 상인회장 등 50여명과 함께 신림역 순대타운 일대에서 여성 1인 가구 밀집 주택가로 이어지는 약 1.1㎞ 구간을 도보로 순찰했다.

일부 취약 구간에는 특별순찰구역 안내판을 설치했다. 1인 카페와 미용실 등 소상공인 업소를 방문해 범죄 불안요인 등 애로사항도 청취했다.

이 자리에서 서울청이 진행 중인 ‘기본질서 리(Re)-디자인’ 캠페인도 병행해 시민들에게 일상생활 속 불편·불안·위험요인에 대한 적극적 제안을 당부했다.

서울청은 기본질서 리-디자인 캠페인 일환으로 3월15일까지 생활 공간 내 불편·위험요소에 대한 의견을 접수 중이다. 이날 기준 516건이 접수돼 218건에 대해 즉시 개선 조치가 이뤄졌다.

박 청장은 “설 명절은 가족과 이웃이 함께하는 시기지만 1인 가구가 밀집한 주택가에선 치안 불안이 상대적으로 커질 수 있다”며 “시민을 불안하게 하는 범죄 취약요인을 선제적으로 점검해 서울 시민 누구나 안심하고 명절을 보낼 수 있도록 하겠다”고 했다.

서울청은 이번 설 특별치안활동 기간에 지역경찰·기동순찰대·기동대·형사·교통 등 하루 평균 6907명(연인원 6만9070명) 경찰력을 투입한다.