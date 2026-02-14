중국, 춘제에 2조원대 ‘돈풀기’...침체된 내수 살리려 전례 없는 파격 지원

베이징시 등 지방정부도 문화·여가 지원 가세...“소비 승수 효과 극대화 노림수”





중국 정부가 민족 최대 명절인 춘제(중국의 설)를 맞아 고사 직전인 내수 경기에 ‘심폐소생술’을 실시한다. 천문학적인 자금을 투입해 자동차부터 가전제품, 심지어 영화 티켓까지 보조금을 지급하며 굳게 닫힌 소비자들의 지갑을 열겠다는 복안이다.

AFP연합뉴스

12일(현지시간) 중국 관영 글로벌타임스에 따르면 중국 국무원은 기자회견을 통해 오는 15일부터 23일까지 9일간 이어지는 춘제 연휴 동안 총 20억5000만위안(약 4298억원) 규모의 소비 촉진 자금을 집행한다고 밝혔다. 이번 지원은 소비 쿠폰 발행부터 구매 보조금, 현금 지급까지 가용 가능한 모든 수단이 동원된다.

중국 정부가 타깃으로 삼은 분야는 자동차와 가전, 스마트 기기 등 이른바 ‘내구 소비재’다. 덩치가 큰 소비를 자극해 단기간에 체감 경기를 끌어올리겠다는 의도다.

중앙정부의 전방위적 지원과 별개로 상무부는 재정부 등과 협력해 전국 50개 도시에서 ‘복권형 경품 행사’라는 파격적인 카드도 꺼내 들었다. 6개월간 총 100억위안(약 2조949억원) 규모의 경품과 보조금을 책정했으며, 이 중 10억위안(약 2095억원)을 이번 춘제 기간에 집중 배정해 소비 심리를 극도로 끌어올릴 계획이다.

지방정부들도 보조를 맞추며 현장감을 더하고 있다. 베이징시는 영화, 공연, 전시, 스키 등 시민들의 문화·여가 활동을 지원하기 위해 시 예산과 플랫폼 보조금, 기업 할인을 묶어 총 7000만위안(약 147억원) 이상의 지원책을 마련했다. 단순히 물건을 사는 것을 넘어 ‘즐기는 소비’에도 정부가 돈을 보태겠다는 뜻이다.

왕펑 베이징 사회과학원 연구원은 “대규모 재정 투입과 지방정부의 인센티브가 결합하면서 전례 없는 소비 승수 효과를 기대할 수 있게 됐다”고 분석했다. 중앙과 지방이 동시에 움직이며 ‘단기 반등’을 노리는 총력전 양상이라는 의미다.

정부의 전폭적인 지원 속에 중국인들의 시선은 해외로도 향하고 있다. 글로벌타임스는 여행사 퉁청의 자료를 인용해 이번 춘제 기간 장거리 해외여행 수요가 급증하고 있다고 전했다. 특히 러시아와 터키 등 무비자 입국이 가능한 국가들에 대한 예약은 전년 대비 폭발적인 증가세를 기록 중이다.

장이 아이미디어리서치 대표는 “이번 지원책은 소비 반등을 통해 기업 이익을 회복시키고, 이것이 다시 고용과 소득 증대로 이어지는 선순환 구조를 겨냥하고 있다”고 설명했다.