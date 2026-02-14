“설날이 무섭다”…즐거운 명절 뒤에 가려진 ‘이혼’의 그림자

연간 이혼 신고 1~3월 상대적으로 높아…명절 전후 갈등 표면화 가능성

고부·장서 갈등에 방문 문제까지…민간 조사서도 ‘명절 스트레스’ 확인

전문가들 “방문 거부 단정 불가…지속성·맥락 따라 법적 판단 달라져”

설날이 다가오고 있다. 누군가에게는 고향의 냄새와 가족의 온기를 떠올리게 하는 시간이다. 하지만 또 다른 누군가에게 명절은 조용히 긴장 수위가 올라가는 시기이기도 하다.

지난해 연간 이혼 건수는 9만건 초반대를 기록했다. 게티이미지뱅크

‘민족 최대의 명절’이라는 수식어 뒤에는 고부갈등, 장서갈등, 방문 일정 조율 문제 등 오래 묵은 감정들이 켜켜이 쌓여 있다. 이런 갈등이 실제 이혼으로 이어질까.

◆1~3월 이혼 신고 상대적으로 높아

14일 국가데이터처가 발표한 2024년 혼인·이혼 통계를 보면, 지난해 연간 이혼 건수는 9만 건 초반대를 기록했다. 월별로 보면 1~3월이 다른 달에 비해 상대적으로 높은 비중을 보이는 경향이 나타난다.

1월의 경우 전체의 약 8%대 후반 수준을 차지해 상위권에 속했다. 다만 통계상 특정 달에 이혼 신고가 많다고 해서 곧바로 명절이 직접적 원인이라고 단정하기는 어렵다.

이혼은 소송 절차 종료 시점, 행정 처리 일정 등 다양한 요인의 영향을 받기 때문이다. 다만 가정법원 관계자들 사이에서는 “명절을 계기로 갈등이 수면 위로 드러나는 경우가 적지 않다”는 분석이 꾸준히 나온다.

혼인 지속기간별로는 5~9년 차 부부 비중이 가장 높았고, 4년 이하도 적지 않았다. 자녀 양육을 마친 뒤 갈라서는 30년 이상 ‘황혼 이혼’ 비중도 10% 중반대를 유지하며 완만한 증가 흐름을 보이고 있다.

◆“시댁 가기 싫다” vs “일정 조율이 더 힘들다”

명절 갈등의 중심에는 여전히 ‘방문 문제’가 있다.

결혼정보업체 계열 컨설팅 기관이 기혼 여성을 대상으로 진행한 설문에서는 절반 이상이 시가 방문에 부담을 느낀다고 답했다. 또 다른 재혼 전문기관 조사에서는 여성은 ‘시가 가족과의 만남’을, 남성은 ‘배우자와의 일정 조율 과정’을 가장 큰 스트레스로 꼽았다.

물론 이런 조사는 표본 규모와 조사 방식에 한계가 있다. 다만 남녀가 명절을 바라보는 지점이 다를 수 있다는 점은 분명해 보인다.

한쪽은 관계 자체가 부담이고, 다른 한쪽은 중간에서 균형을 잡는 과정이 부담이라는 식이다. 작은 오해가 쌓이면 부부 싸움으로 번지는 구조다.

◆명절 방문 거부, 법적 이혼 사유 될까

명절에 시댁이나 처가 방문을 거부하는 것이 곧바로 법적 이혼 사유가 될 수 있을까.

이혼 전문 변호사들은 “단 한 번의 방문 거부만으로 곧바로 이혼이 인정되기는 어렵다”고 말한다. 다만 지속적으로 배우자 부모와의 교류를 차단하고, 정당한 이유 없이 모욕적 태도를 보이는 경우라면 사안에 따라 ‘혼인을 계속하기 어려운 중대한 사유’로 평가될 가능성은 배제할 수 없다고 설명한다.

반대로 시부모나 처가 식구로부터 폭언·부당한 대우를 받아 방문을 거부한 경우라면, 그 자체를 문제 삼기 어렵다는 게 법조계의 일반적 해석이다. 결국 법원은 ‘방문 거부’라는 결과보다 그 배경과 반복성, 혼인 파탄과의 인과관계를 종합적으로 살핀다.

명절은 가족의 결속을 확인하는 시간이지만, 동시에 미뤄왔던 감정이 드러나는 시기이기도 하다. 통계는 차갑지만, 그 안에는 저마다의 사정과 상처가 담겨 있다.

결국 갈림길을 막는 건 거창한 해법이 아니라 “당신은 어땠어?”라고 묻는 한마디일지도 모른다. 명절 이후 법원을 찾는 대신, 식탁에서 먼저 대화를 시작할 수 있다면 좋겠다.