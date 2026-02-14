“비판하되 할퀴지는 말자”…조국, 설 연휴 앞두고 ‘단결의 언어’ 당부

“민주진보진영 사람 소중히 여겨야”

“비판을 하더라도 할퀴고 후비지는 맙시다.”

조국혁신당 조국 대표가 ‘연대와 단결’의 중요성을 강조했다. 연합뉴스

조국혁신당 조국 대표가 14일 설 연휴를 맞아 민주진보진영 내부에 ‘연대와 단결’의 중요성을 호소했다. 최근 더불어민주당 정청래 대표의 합당 제안을 기점으로 격화된 내부 갈등이 과거 ‘뮨파(문재인 지지 후 윤석열 지지)’나 ‘손가혁(손가락혁명군)’식의 파괴적인 공격으로 흐르는 것에 대해 엄중한 경고를 보낸 것이다.

조 대표는 이날 오전 자신의 페이스북에 올린 글에서 “윤석열 일당의 내란을 이겨내고 맞이하는 첫 설 연휴”라며 소회를 밝혔다. 그는 우리가 그동안 정치검찰과 권력에 맞서 함께 싸웠으며, 대선 시기 이재명 후보의 당선과 이후 개혁 추진을 위해 힘을 모았음을 상기시켰다.

하지만 조 대표는 최근 상황에 대해 깊은 우려를 표했다. 그는 “민주당 정청래 대표의 ‘합당 제안’ 이후 민주당 내부에서 큰 분란이 있었고 양당 사이에도 균열이 생겼다”며 “연대와 단결의 언어가 사라지고, 분열과 적대의 언어가 기승을 부린다”고 진단했다.

특히 조 대표는 과거 진영 내 극단적 갈등의 상징들을 언급하며 현재의 분위기를 비판했다. 그는 문재인을 옹호하다 결국 윤석열을 지지하게 된 ‘뮨파’를 예로 들며, 과거 자신이 이낙연 전 대표의 경선 승복을 촉구했다는 이유로 자신의 책을 화형시키는 ‘인증샷 릴레이’가 벌어졌던 기억을 꺼냈다.

또한 이재명 대통령만을 지지하며 다른 이를 공격했던 ‘손가혁’에 대해서도 “폐해가 심하여 이재명의 권유로 해산했다”고 덧붙였다. 조 대표는 “합당 논란은 종결되었지만, 그 과정에서 다시 ‘뮨파’와 ‘손가혁’류의 비방이 되살아났다”며 유시민 작가가 ‘반명’으로 몰리거나, 조국혁신당의 ‘토지공개념’이 ‘좌파 사회주의’로 낙인찍히는 현상을 꼬집었다.

조 대표는 이러한 내부 총질의 배후에는 반드시 정치적 이익이 도사리고 있다고 지적했다. 그는 “이런 행태는 이재명 대통령에게 아무런 득이 되지 않는다”며 “민주진보진영의 사람 소중한 줄 알아야 한다”고 강조했다.

이어 “비판을 하더라도 상처를 주지는 말자”는 당부와 함께, 당원들과 지지자들에게 연휴 동안 충분한 재충전을 기원하며 글을 맺었다.