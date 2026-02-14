“이게 공당인가, 공산당식 숙청인가”…한동훈, 배현진 징계에 ‘격앙’

“상식적 국민과 연대해 바로잡을 것”





국민의힘 내부의 균열이 끝을 알 수 없는 낭떠러지로 치닫고 있다. 당 중앙윤리위원회가 친한(친한동훈)계 핵심인 배현진 의원에게 ‘당원권 정지 1년’이라는 중징계를 내리자, 한동훈 전 대표가 즉각 “역대 어느 공당에서도 없었던 숙청 행진”이라며 포문을 열었다. 단순한 계파 갈등을 넘어, 당권을 둘러싼 ‘심리적 분당’ 상태가 현실화됐다는 분석이 나온다.

국민의힘 배현진 의원이 13일 국회 소통관에서 당 중앙윤리위원회가 배 의원에 대해 당원권 정지 1년 처분을 내린 것과 관련해 기자회견하기 앞서 한동훈 전 대표와 인사하고 있다. 연합뉴스

한동훈 전 대표는 13일 자신의 페이스북을 통해 배현진 서울시당 위원장의 징계 소식을 정면으로 겨냥했다. 그는 “배현진 위원장마저 윤어게인 당권파에 의해 숙청됐다”며 “좌우를 막론하고 역대 어느 공당에서도 이런 식의 숙청 행진은 존재하지 않았다”고 격분했다.

특히 한 전 대표는 이번 징계의 배후로 ‘윤어게인 당권파’를 지목하며 수위 높은 비판을 쏟아냈다. 그는 “계엄을 옹호하고 부정선거 음모론을 따르는 한줌 당권파들이 산업화와 민주화를 이끌어 온 우리 국민의힘을 공산당식 숙청 정당으로 만들고 있다”고 날을 세웠다.

이번 징계의 실질적인 목적이 내년 지방선거를 앞둔 ‘권력 다툼’에 있다는 점도 분명히 했다. 한 전 대표는 “서울시당의 지방선거 공천 권한을 강탈하려는 당권파들의 사리사욕 때문”이라며 “정권 폭주를 견제해야 할 중대한 선거를 노골적으로 포기하는 자해 행위”라고 규정했다.

한 전 대표의 비판은 당의 전략적 판단 미스로까지 이어졌다. 그는 당권파가 배 의원을 숙청함으로써 오히려 더불어민주당의 ‘4심제 이슈’ 등 야권에 불리한 의제들을 덮어주는 꼴이 됐다고 꼬집었다.

그는 “당권파는 매번 민주당 정권의 도우미 역할만 자처하고 있다”며 “정권 폭주 견제에는 관심도 없고 오직 내부 총질과 숙청에만 매몰되어 있다”고 비판의 수위를 높였다. 여권 내부의 결속이 절실한 시점에 터져 나온 중징계가 결국 야권에만 유리한 국면을 조성해주고 있다는 시각이다.