“올해 효도 선물은 가전·렌털로”…코웨이·쿠쿠·청호나이스 ‘설맞이 특가’ 경쟁

“고물가 시대, 명절 선물 부담 덜어줄 가성비 혜택 풍성”

설 명절을 맞아 부모님께 건강과 쾌적한 생활을 선물하려는 이들을 겨냥해 가전·렌털업계가 파격적인 프로모션 카드를 꺼내 들었다. 단순한 가격 할인을 넘어 렌털료 면제, 패키지 할인 등 실질적인 혜택을 앞세워 명절 특수 잡기에 나선 모습이다.

코웨이 제공

14일 업계에 따르면 코웨이는 이달 말까지 식약처 인증 의료기기와 베스트셀러 환경가전을 중심으로 렌털료 할인 행사를 진행한다. 특히 효도 선물로 선호도가 높은 ‘비렉스 코어셋·마사지셋’ 등 의료기기 4종에 대해 렌털료 10% 할인 혜택을 제공한다. 가정용 요실금 치료기인 ‘테라솔 U’의 경우 신규 렌털 시 6개월간 렌털료를 반값으로 깎아줘 월 1만원대로 이용할 수 있게 했다.

정수기와 공기청정기 라인업도 화끈하게 풀었다. 신제품 ‘아이콘 프로 정수기’와 ‘히티브 온풍 공기청정기’ 등을 신규 렌털하면 최대 12개월간 렌털료 반값 할인 혜택을 받을 수 있다. 제품을 2대 이상 구매하는 고객에게는 최대 15%의 추가 할인까지 더해지는 패키지 혜택도 마련했다.

쿠쿠는 ‘2026 설레는 설, 마음을 전하는 시간’ 기획전을 통해 온라인몰 공세에 집중하고 있다. 자사 온라인몰인 쿠쿠몰에서 밥솥, 식기세척기, 음식물처리기 등 주요 가전 품목을 최대 60% 할인된 가격에 선보인다. 여기에 5% 특별 할인 쿠폰을 추가로 지급해 체감 할인 폭을 키웠다.

렌털 부문에서는 ‘실속형 혜택’이 눈에 띈다. 다이렉트 전용 렌털료 1개월 면제와 더불어 패키지 렌털 시 5만원 상당의 상품권을 증정한다. 특히 타사 제품을 이용하다 갈아타는 고객에게는 렌털료 15% 할인 혜택을 주는 보상 판매를 진행하며 공격적인 마케팅을 펼치고 있다.

청호나이스는 2월 한 달간 ‘고객 감사 특별 프로모션’을 통해 정수기와 공기청정기 렌털료를 대폭 낮췄다. 정수기는 월 최대 1만1,000원 할인과 함께 6개월 반값 혜택을 제공하며, 공기청정기는 월 최대 1만3,000원까지 렌털료를 깎아준다.

특히 최근 공을 들이고 있는 매트리스 분야에서 파격적인 사은품을 내걸었다. 신제품 매트리스인 ‘네스티지’, ‘로얄스위트 프라임’ 등을 렌털하는 고객에게는 방수커버는 물론 구스이불과 메모리폼 베개까지 증정해 침실 환경 전반을 바꿀 수 있는 기회를 제공한다.

업계 관계자는 “명절은 가족들이 모여 가전을 교체하거나 렌털 상담을 받는 비중이 높은 시기”라며 “고물가 영향으로 가격 민감도가 높아진 만큼, 렌털료 면제나 사은품 증정 등 소비자들의 피부에 와닿는 실속형 프로모션이 주를 이루고 있다”고 분석했다.