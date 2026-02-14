설 연휴 고속도로 정체 차츰 풀려…서울→부산 5시간30분

설 연휴 첫날인 14일 귀성차량이 집중되면서 지방 방향 교통량이 증가한 흐름을 보이고 있다. 다만 정오를 기점으로 점차 정체가 완화되는 모습이다.

한국도로공사에 따르면 이날 전국 고속도로 교통량은 488만대로 전망된다. 수도권에서 지방으로 빠져나가는 차량은 46만대, 지방에서 수도권으로 진입하는 차량은 37만대로 예상된다.

지방방향 고속도로는 가장 혼잡했던 오전 11시께부터 정오를 지나 오후 6~7시께 정체가 해소되겠다. 서울방향 고속도로는 대체로 원활한 흐름을 보이겠다.

오후 12시4분께 기준 경부고속도로는 부산 방향 남사진위부근~남사부근 4㎞, 천안부근~천안분기점 5㎞, 옥산분기점~청주분기점 19㎞, 회덕분기점~비룡분기점 9㎞ 구간에서 정체 중이다. 서울 방향으로는 기흥부근~수원 3㎞, 달래내부근~반포 7㎞ 구간에서 서행하고 있다.

서해안고속도로는 목포 방향 서서울요금소~순산터널부근 4㎞, 서평택 1㎞, 서평택~서해대교부근 4㎞, 동서천분기점부근~군산 9㎞ 구간 차량 흐름이 정체됐다. 서울 방향으로는 일직분기점~금천부근 3㎞ 구간 막히고 있다.

서울양양고속도로는 조양부근~춘천분기점부근 4㎞, 홍천휴게소부근~화촌9터널 6㎞ 구간에서 정체를 보이고 있다.

영동고속도로는 강릉 방향 용인분기점~양지터널부근 1㎞, 호법분기점~호법분기점부근 3㎞, 만종분기점부근~만종분기점 1㎞, 원주부근 6㎞ 구간에서 차량 흐름이 답답하다. 인천 방향으로는 군자분기점~월곶분기점부근 4㎞ 구간이 정체 중이다.

중부고속도로는 남이방향 호법분기점~모가부근 2㎞, 남이천IC~남이천IC부근 2㎞, 진천부근~진천터널부근 6㎞, 서청주~남이분기점 5㎞ 구간에서 막히는 중이다.

오후 1시 요금소 기준으로 승용차를 이용한 주요 도시 간 예상 소요시간은 하행선 ▲서울~부산 5시간30분 ▲서울~대구 4시간30분 ▲서울~광주 4시간20분 ▲서울~대전 2시간30분 ▲서울~강릉 3시간30분 ▲서울~울산 5시간10분 ▲서서울~목포 4시간30분이다.

상행선은 ▲부산~서울 5시간 ▲대구~서울 4시간 ▲광주~서울 3시간20분 ▲대전~서울 1시간40분 ▲강릉~서울 2시간40분 ▲울산~서울 4시간40분 ▲목포~서서울 3시간30분이다.

<뉴시스>