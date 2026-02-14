“지금 출발하면 부산 5시간30분”…설 연휴 첫날 고속도로 정체

오후에도 귀성길 정체 이어져

서울→강릉 3시간30분

설 연휴 첫날인 14일 전국 주요 고속도로 귀성 방향 곳곳에서 정체가 이어지고 있다. 이날 오후 1시 기준 서울 요금소에서 부산까지는 5시간30분, 강릉은 3시간30분이 걸릴 것으로 예상된다.

설 연휴 첫날인 14일 경부고속도로 서울 잠원 IC 인근이 서울을 빠져나가는 하행선 차량(오른편)으로 붐비고 있다. 뉴스1

한국도로공사에 따르면 이날 오후 1시 승용차로 서울 요금소를 출발해 전국 주요 도시까지 걸리는 시간은 울산 5시간10분, 대구 4시간30분, 광주 4시간20분, 대전 2시간30분이다. 이날 오전 8시와 비교하면 강릉은 40분 늘었고, 광주는 변동이 없었다. 나머지 도시는 소요 시간이 줄었다.



서울 방향 귀경길 예상 소요 시간은 부산 5시간, 울산 4시간40분, 대구 4시간, 광주 3시간20분, 대전 1시간40분, 강릉 2시간40분이다. 오전 대비 광주와 강릉을 제외한 대부분 구간에서 소요 시간이 늘었다.



공사는 귀성길 정체가 오전 11시∼정오 정점을 찍고 오후 6∼7시쯤 해소될 것으로 내다봤다. 귀경 방향은 대체로 원활할 것으로 보인다.



이날 전국 교통량은 485만대가량으로 전망된다. 이 중 수도권에서 지방으로 46만대, 지방에서 수도권으로 37만대가 이동할 것으로 공사는 예상했다.