한남더힐 사우나에서 ‘치솟은 불길’…주민들 긴급 대피 ‘비상’

인력 105명·차량 27대 투입, 1시간 20분 만에 초진 완료





서울 도심의 최고급 주택 단지로 손꼽히는 ‘한남더힐’ 내 커뮤니티 시설에서 불길이 치솟으면서 주민들이 긴급 대피하는 소동이 벌어졌다.

14일 소방당국에 따르면 이날 오후 1시 20분쯤 서울 용산구 한남동의 고급 아파트 단지인 ‘한남더힐’ 내 사우나 시설에서 화재가 발생했다.

신고를 받고 현장에 출동한 소방 당국은 건물 내부에 있던 5명을 신속하게 구조했으며, 다행히 인명 피해는 발생하지 않은 것으로 확인됐다. 하지만 화재 여파로 인근 주민 40세대가 집 밖으로 긴급 대피하며 한낮의 휴식 시간은 순식간에 아수라장이 됐다.

소방 당국은 인력 105명과 차량 27대를 즉시 투입해 진화 작업에 총력을 기울였다. 불길은 화재 발생 약 1시간 20여 분 만인 오후 2시 40분께 큰 불길이 잡히며 초진이 완료됐다.

현장 주변은 자욱한 연기로 인해 한때 시야 확보가 어려울 정도였으며, 인근 도로를 지나던 시민들도 갑작스러운 화재 소식에 가슴을 쓸어내려야 했다.

현재 소방 당국은 잔불 정리 작업을 진행 중이며, 불길이 완전히 잡히는 대로 현장 감식을 진행할 예정이다.