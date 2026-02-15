김남일, 강남 햄버거집 적자 고백… "하루 매출 30만원"

전 축구선수 김남일이 햄버거 가게 운영의 근황을 전했다.

전 축구선수 김남일이 햄버거 가게 운영의 근황을 전했다. 유튜브 채널 '안정환 19' 영상 캡처

지난 13일 유튜브 채널 ‘안정환 19’에는 ‘축구선수들은 왜 사기를 잘 당할까? 과거 지도자들의 훈련법은 왜 그랬을까? 다시 기회가 온다면 꼭 하고픈 훈련은?’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상의 게스트로는 전 축구선수 김호남이 출연해 안정환과 다양한 이야기를 나눴다. 김호남은 축구선수들의 투자 실패에 대해 이야기하며 자신이 과거 당했던 투자 사기에 대해 이야기했다.

김남일의 햄버거 가게 매출이 밝혀졌다. 유튜브 채널 '안정환 19' 영상 캡처

그러자 안정환은 김남일을 가리키며 “김남일도 햄버거 가게 하루 매출이 30만원이라고 짜증을 내더라”고 말했고, 김남일은 “그걸 왜 이야기하느냐”며 당황하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

김호남은 자신의 창업 경험담을 풀어놓기도 했는데, 선수 시절 투자 제안을 받아 식당을 운영했지만 여러 가지 눈속임으로 인해 개업 초기 한 달에 1000만원의 적자를 봤다고 털어놓았다.

이후 온 가족이 직접 매장 운영에 뛰어들어 손실을 줄여 가며 식당을 운영했으나 결국 매각하게 되었다고 전했다. 이야기를 듣던 김남일은 “권리금을 얼마나 받았느냐”고 캐묻기도 했다.

김호남의 창업과 폐업 과정에 관심을 보이는 김남일. 유튜브 채널 '안정환 19' 영상 캡처

이에 안정환은 “그걸 왜 물어보느냐”며 “여기가 무슨 창업 프로그램이냐. 지금 햄버거 가게 잘 안되니까 불안해서 그런 것”이라고 웃음 섞인 핀잔을 주기도 했다.

한편, 김남일은 지난해 12월 강남역 인근에 햄버거 매장을 열고 직접 운영에 참여하고 있다.

하지만 인건비와 임대료 부담, 원가 상승 등 현실적인 문제에 부딪히며 기대만큼 수익이 나지 않는 상황에 자영업자의 고충을 체감한다고 전했다.