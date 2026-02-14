정시아, 고2 농구선수 아들과 데이트…"4년간 하루도 안 쉬고 훈련만"

정시아 아들, 농구선수였다…"연예인 자녀라 부담" 고백

배우 정시아의 아들이 연예인 자녀로서의 부담감을 고백했다.

13일 정시아의 개인 유튜브 채널 '정시아 아시정'에는 '정시아 고등학생이 된 아들과 압구정 데이트. 엄마가 몰라서 미안해 준우의 속마음'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속에는 올해 고등학교 2학년에 진학한 아들 준우군과 정시아가 서울 압구정 일대에서 시간을 보내는 모습이 담겼다.

정시아는 "(아들이) 동계 훈련을 끝내고 오랜만에 이런 시간을 갖게 됐다"고 밀했다. 준우군은 현재 농구선수로 활약하고 있다.

이어 "중학교 1학년 10월부터 운동을 시작했는데, 그 이후로 가족 여행은 한 번도 가지 못했다. 하루도 쉬지 않고 4년이 흘렀다"고 말했다.

정시아는 "농구 코트가 작은 세상 같다는 생각이 든다. 결국 싸워야 하는 건 상대가 아니라 자기 자신이다. 엄마 아빠는 꼭 좋은 대학에 가야 한다고 생각하지 않는다. 스스로 후회하지 않도록 최선을 다하는 것이 중요하다"고 아들을 응원했다.

준우군은 "엄마 아빠가 연예인이라 주목을 받는다. 연예인 아들이어서 느끼는 부담감은 있다. 농구로 주목받은 적은 아직 없다"고 고백했다.

또 "힘들다기보다는 더 열심히 해서 농구로도 인정받아야겠다는 생각이 든다"고 덧붙였다.

정시아는 배우 백윤식의 아들 백도빈과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

<뉴시스>