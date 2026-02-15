‘공연·전시·놀이…’ 설 연휴 전북 체험문화 행사 ‘풍성’

전북 지자체와 박물관들이 설 연휴를 맞아 전통문화 체험과 공연, 전시를 아우르는 다양한 행사를 마련했다. 전북도는 연휴 기간 박물관·미술관·도서관·관광지·체육시설 등 253개 문화시설을 개방해 도민과 귀성객, 관광객을 맞는다.

군산역사박물관.

전주시는 14일부터 18일까지 전주역사박물관과 어진박물관에서 설맞이 체험행사 ‘세시풍속 한마당’을 운영한다. 전주역사박물관은 ‘새해 첫 달 첫 날’을 주제로 버나놀이, 나무요요, 딱지치기 등 전통놀이 체험과 신년 포토존을 상설 운영하고, 윷·팽이·갓 만들기 등 설 관련 체험과 사회관계망서비스(SNS) 이벤트를 진행한다. 매일 오전 11시와 오후 2시에는 가족 영화도 상영한다.

전주한옥마을 경기전 내 어진박물관에서는 ‘2026 설맞이 한마당’을 열어 조선 왕실의 설 문화를 소개하는 미니 전시 ‘왕실의 새해맞이’와 스트링아트 체험, 달맞이 포토존을 선보인다. 16일부터 18일까지는 세화 그리기와 윷점보기 체험이 이어진다.

전주공예품전시관은 ‘복닥복닥’ 한마당과 우리놀이터 마루달의 연날리기·윷점·복조리 만들기 등 전통놀이 체험, 어진박물관의 세화 그리기와 달맞이 포토존을 포함한 설맞이 특별행사 등 16건의 명절 프로그램을 운영한다.

익산 백제문화체험관은 14~16일 ‘설, 례(禮)는 백제’ 프로그램을 운영한다. 다도 체험과 예절 교육으로 구성된 ‘백제의 차’, 가훈을 족자에 써보는 ‘백제의 례’는 사전예약제로 진행되며, 전통놀이와 윷점 체험을 즐길 수 있는 ‘백제놀이터’도 마련된다. 의복 체험과 만들기 프로그램 등 상시 유료 체험도 함께 운영된다.

군산근대역사박물관은 14일부터 18일까지 본관과 7개 분관에서 ‘설날 한마당 큰잔치’를 개최한다. 풍물놀이와 음악회, 마술·저글링 공연을 비롯해 캐리커처, 덕담 쓰기, 윷놀이·제기차기·투호 등 전통놀이 체험이 진행된다. 기획전과 사진전, 미술 전시도 함께 열리며 설날 당일에는 무료 입장이 가능하다. 근대역사박물관과 금강미래체험관, 채만식문학관, 군산비어포트 등 주요 실내 관광시설도 연휴 기간 정상 운영된다.

전북도립미술관 본관에서는 남산 허산옥 특별전 ‘남쪽 창 아래서’를 비롯해 청년작가 기획전 ‘보이지 않는 땅’, 기증소장품전 ‘고귀하고 고귀한Ⅲ’ 등 6개 기획전이 이어진다. 서울분관과 대아스페이스에서도 대관전과 소장품전이 운영된다.

전북 어린이창의체험관은 이 기간 가족 단위 방문객을 대상으로 명절 특별체험 프로그램을 운영한다. 붉은말 목공예과 키링 만들기. 색동 풍경종 만들기, 설 복주머니 곶감단지 만들기, 윷놀이 등 온 가족이 함께 참여할 수 있는 체험활동으로 구성됐다.

이 밖에 전주 팔복예술공장, 익산 백제왕궁박물관, 정읍시립미술관, 남원 김병종미술관 등에서도 설 연휴 특별 전시와 공연이 관람객을 맞는다.

전북 지역 문화시설 253곳은 올해 설 연휴에도 무료 개방한다. 작은영화관과 주요 관광지도 정상 운영돼 연휴 기간 문화 향유 기회가 확대될 전망이다. 다만 기관별 운영 시간과 프로그램 일정이 달라 방문 전 확인이 필요하다.

전북도 관계자는 “설 연휴에 마련된 문화 프로그램이 가족과 이웃이 함께하는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”고 말했다.