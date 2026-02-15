쇼트트랙 황대헌, 남자 1500m 은메달…신동민은 4위

한국 남자 쇼트트랙의 간판 황대헌(강원도청)이 대한민국 선수단에 귀한 메달을 하나 추가했다. 이번에는 은빛 질주였다.

황대헌은 15일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 결승에서 옌스 판트 바우트(네덜란드)에 이어 두 번째로 결승선을 통과하며 은메달을 목에 걸었다. 황대헌과 함께 결승 레이스를 치른 신동민(화성시청)은 4위로 아쉽게 동반 메달 획득에 실패했다.

황대헌이 15일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 결승에서 은메달을 딴 뒤 태극기를 들고 세리머니를 하고 있다. 밀라노=연합뉴스

2018 평창 동계올림픽 남자 500ｍ 은메달, 2022 베이징 대회 남자 1500ｍ 금메달, 남자 5000ｍ 계주 은메달을 딴 황대헌은 자신의 네 번째 올림픽 메달이자 3개 대회 연속 메달 획득에 성공했다.

황대헌의 메달로 한국은 스노보드 남자 평행대회전 김상겸(하이원·은메달), 스노보드 여자 빅에어 유승은(성복고·동메달), 스노보드 여자 하프파이프 최가온(세화여고·금메달), 쇼트트랙 남자 1000ｍ 임종언(고양시청)에 이어 이날까지 총 5개의 메달을 수확했다.

기대주였던 임종언(고양시청)이 준준결승 5조에서 결승선을 앞두고 넘어지면서 탈락했기에 에이스 역할을 맡게 된 황대헌의 어깨는 무거웠다. 하지만 차분한 레이스로 준준결승과 준결승을 통과했다. 이번 결승은 3명이나 어드밴스를 받아 무려 9명이나 되는 많은 인원이 레이스를 펼치게 돼 부담스러운 레이스였지만 경험이 풍부한 황대헌은 처음에는 뒤쪽에 처져 상황을 주시하는 침착함을 유지하며 결승 레이스를 펼쳤다.

쇼트트랙 남자 1500m 시상식에서 은메달을 따낸 황대헌이 메달을 들고 기념촬영하고 있다. 밀라노=연합뉴스

황대헌은 앞쪽에서 치열한 몸싸움을 펼치다 넘어지는 선수와 여기에 휩쓸리는 선수들이 나오는 사이 차곡차곡 순위를 끌어올렸다. 결승선 5바퀴를 남기고 아웃코스로 빠져나와 속도를 올렸고 그 사이 앞서 달리던 선수들이 우르르 넘어지면서 황대헌은 바우트에 이어 2위로 올라섰다. 그는 마지막 바퀴에서 역전을 노렸으나 두 번째로 결승선을 통과했다.

평창 동계 올림픽 남자 1,500ｍ 우승자인 중국 린샤오쥔(한국명 임효준)은 준준결승 4조에서 결승선을 8바퀴 남기고 곡선주로에서 홀로 넘어지면서 탈락했다.