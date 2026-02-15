“태극마크 달았는데 中선수라고?”…서경덕 교수, 캐나다 공영방송에 항의 “사과해야”

캐나다 CBC, 동계올림픽서 韓선수를 中으로 소개

캐나다 공영방송 CBC가 ‘2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽’ 중계방송에서 한국 선수를 연달아 중국 선수로 소개해 논란이 일었다.

캐나다 CBC가 동계올림픽 중계에서 '한국 선수'를 '중국 선수'로 소개하는 장면. 서경덕 교수 SNS 갈무리

서경덕 성신여대 교수는 15일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “캐나다 한인들이 제보를 해줬다”며 “쇼트트랙, 스피드 스케이팅 등 다양한 종목에 출전 중인 한국 선수를 중국 선수로 지칭했다. 즉각 CBC 측에 항의 메일을 보냈다”고 밝혔다.

그는 메일에서 “한번은 실수라고 넘어갈 수 있다”면서도 “여자 쇼트트랙에 이어 남자 스피드 스케이팅까지 한국 선수를 계속해서 중국 선수로 소개하는 건 큰 잘못”이라고 말했다.

그러면서 “한국 선수단에 대한 예의가 아닐뿐더러 캐나다 시청자들을 무시하는 행위”라며 “빨리 시정하고 공개 사과를 해야 한다”고 덧붙였다.

문제가 된 영상에서는 자막에서는 특이사항이 없지만, 캐나다 중계진이 한국 선수가 나올 때 중국 선수라고 소개하는 대목이 나온다.

서 교수는 “몇 달 전 캐나다 유명 스포츠 채널 중 하나인 TSN의 공식 SNS 계정은 태권도 영상을 올리며 일본의 ‘닌자’로 소개해 물의를 일으켰다”며 “캐나다 방송에서의 지속적인 오류를 바로잡을 수 있도록 모니터링과 제보를 부탁한다”고 당부했다.