남보라 "돌잔치 때 금반지 대신 골드바 받아야겠네"

배우 남보라가 아이 돌잔치 때 돌반지 대신 골드바를 요구하겠다고 했다.

남보라는 14일 방송한 MBN 예능프로그램 '속풀이쇼 동치미'에 나와 귀금속 전문사와 함께 금에 관해 얘기했다.

남보라는 "애기를 출산하면 돌잔치 할 때 금이 많이 들어오지 않나. 그때 반지로 받는 게 좋냐 순금으로 받는 게 좋냐"고 물었다.

그러자 이현이는 "구체적으로 요구할수 있겠냐"고 말했다.

남보라는 "친한 친구들한테 말할순 있지 않냐"며 "반지는 공임비가 들어가니까 살때도 가격이 다르더라"고 했다.

전문가는 "현명한 말 했다. 요즘 돌반지 너무 비싸다. 100만원이 넘는다. 그런데 지금 말한대로 요즘 어머님들이 애를 낳으면 돌반지보다 골드바 한 돈 받는 걸 더 좋아한다"고 말했다.

이어 "돌반지는 팔 때 분석료라는 게 있다. 반지·목걸이·팔찌 보면 접합부분을 땜질을 한다. 이걸 녹이면 99.9%가 안 나온다. 안 나오는 퍼센테이지만큼 분석료를 받는다. 그러니까 골드바는 살 때 공임이 거의 없고 팔 때도 제값을 다 받을 수 있으니까 현명한 어머니들은 골드바로 달라고 한다"고 했다.

김용만은 "남보라씨는 나중에 돌잔치 때 골드바로 받는 걸로 하자"고 해 웃음을 자아냈다.

남보라는 지난해 5월 결혼했다. 오는 6월 출산 예정이다.

<뉴시스>