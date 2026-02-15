'메달 도전' 여자 컬링, 오늘 밤 '운명의 한일전'

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 메달을 노리는 한국 여자 컬링 대표팀이 '맞수' 일본과 격돌한다.

스킵 김은지, 서드 김민지, 세컨드 김수지, 리드 설예은, 핍스 설예지로 구성된 여자 컬링 대표팀 경기도청은 15일 오후 10시5분(한국 시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열리는 대회 라운드 로빈 5차전에서 일본과 맞붙는다.

한국은 이번 대회 1차전에서 미국에 4-8로 패한 뒤 이탈리아(7-2), 영국(9-3)을 연달아 격파했으나 덴마크와 4차전에서 3-6으로 져 2승 2패를 기록 중이다.

여자 컬링은 10개 팀이 라운드 로빈 방식으로 예선을 치른 뒤 상위 4개 팀이 준결승에 진출해 메달의 주인을 가린다.

공동 5위에 올라 있는 한국은 4강 토너먼트로 가는 길목에서 일본(1승 3패)과 마주한다. 라운드 로빈의 반환점이 되는 중요한 일전이기도 하다.

여자 컬링 대표팀은 지난해 일본을 상대로 강한 면모를 보였다.

지난해 2월 하얼빈 동계아시안게임 예선에서 일본을 6-4로 눌렀고, 그해 3월 의정부빙상장에서 열린 세계선수권대회 예선에서 연장 끝에 10-8로 승리했다.

하얼빈 동계아시안게임에서 전승 우승의 쾌거를 이뤘던 여자 컬링 대표팀은 2018년 평창 대회 은메달 이후 8년 만에 메달을 노린다.

<뉴시스>