[속보] 민주 “다주택 국힘, 당명 바꿔라… 추천 당명은 ‘부동산불로소득지킨당’”

김현정 더불어미주당 원내대변인. 뉴시스

더불어민주당은 15일 이재명 대통령이 다주택자 대출 규제 강화 방침을 시사한 것을 두고 국민의힘이 비판 목소리를 내자 “‘내 다주택은 내가 지킨다’는 집념마저 느껴진다. 국민의힘 대신 ‘부동산불로소득지킨당’이 좋겠다”고 밝혔다.

김현정 원내대변인은 이날 서면 브리핑에서 “본인들 다주택에는 ‘입꾹닫’하고, 1주택자인 이재명 대통령이 퇴임 후 돌아갈 하나 있는 집을 팔지 않는다고 비난하는 모습은 경이로울 정도”라며 “최강의 철면이자 자기 합리화의 끝판왕”이라고 비판했다.

이어 “국민의힘 장동혁 대표는 주택 6채를 보유한 다주택자”라며 “국민의힘 국회의원들 중 10명 중 4명은 다주택자로 모두 42명이나 된다”고 꼬집었다.

김 원내대변인은 “설 민심도 아랑곳없이 부동산 투기꾼이 하고 싶은 말만 쏙쏙 골라 하는 것이 마치 부동산 불로소득 지키기에 당의 명운을 건 듯하다”고 지적했다.

그러면서 “국민의힘이 당명 개정을 준비하며 여러 안을 검토하고 있다고 하니 제1야당의 고민을 덜어주는 차원에서 당명 하나 추천한다. 국민의힘이 지키고자 하는 가치와 당의 지향점을 온전히 담았다”며 ‘부동산불로소득지킨당’을 제안했다.