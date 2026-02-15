설 연휴 둘째 날 귀성길 정체 차츰 해소…서울→부산 4시간30분

설 연휴 둘째 날인 15일 오후 귀성 차량으로 인한 고속도로 정체가 점차 해소되고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 전국 고속도로 교통량은 500만대로 전망된다. 수도권에서 지방으로 빠져나가는 차량은 45만대, 지방에서 수도권으로 진입하는 차량은 38만대로 예상된다.

귀성·귀경 고속도로 모두 오후 8~9시께 정체가 해소되겠다.

오후 6시45분께 기준 경부고속도로 서울 방향은 옥산분기점 부근~청주휴게소 부근 5㎞ 구간에서 정체가 이어지고 있다.

경부고속도로 부산 방향은 ▲망향휴게소~천안 부근 5㎞ 구간 ▲청주~남이분기점 5㎞ 구간▲청주분기점~죽암휴게소 부근 6㎞ 구간에서 가다 서기를 반복하고 있다.

양양고속도로 서울 방향은 ▲서종 부근~화도분기점 부근 5㎞ 구간 ▲미사~강일 2㎞ 구간에서 흐름이 답답하다.

중부고속도로 남이방향은 ▲진천터널 부근~진천터널 부근 4㎞ 구간 ▲오창 부근~남이분기점 10㎞ 구간에서 정체다.

오후 7시 요금소 기준으로 승용차를 이용한 주요 도시 간 예상 소요시간은 하행선 ▲서울~부산 4시간30분 ▲서울~대구 3시간40분 ▲서울~광주 3시간20분 ▲서울~대전 1시간40분 ▲서울~강릉 2시간50분 ▲서울~울산 4시간20분 ▲서서울~목포 3시간40분이다.

상행선은 ▲부산~서울 4시간30분 ▲대구~서울 3시간30분 ▲광주~서울 3시간20분 ▲대전~서울 1시간30분 ▲강릉~서울 2시간40분 ▲울산~서울 4시간10분 ▲목포~서서울 3시간40분이다.

<뉴시스>